Při měření sil s úřadujícím polským mistrem nemohl trenér Tomáš Janotka využít opět pět hráčů, které trápí zdravotní problémy. Mikeš Cahel sice přijel místo zraněného Filipa Uriču, ani on však do duelu s Bialystokem nezasáhl. Mimo zůstali také Jan Navrátil, Juraj Chvátal, Jan Fiala a podruhé Lukáš Vraštil.

Poprvé se naopak v dresu Sigmy představila letní posila Jan Kliment, který proti Štětínu chyběl.

Duel se hrál dlouho bez šancí. Nejzajímavější pasáž úvodní půle přišla po půl hodině hry, kdy se Jagellinia dostala do vedení, když po nákopu za obranu tekl Pululu. Nicméně po dvou minutách Sigma odpověděla po rohovém kopu, když se prosadil Hadaš. Následně mohla po dalších dvou standardkác duel otočit, ale nepovedlo se.

Po změně stran to byli právě Hanáci, kdo měl více ze hry, ale z žádné situace se jim nepovedlo prosadit. Duel tak skončil 1:1.

„Zápas hodnotím pozitivně. Byl vrcholem soustředění v Opalenici a vrcholem prvních dvou týdnů přípravy. Musím říct, že kluci to skvěle odpracovali. Zátěž jsme rozdělili rovnoměrně tak, aby každý odehrál 45 minut, až na výjimky. Musím říct, že jsme tentokrát byli spokojeni s oběma poločasy. Ať už z hlediska napadání, organizace hry, kdy se nám podařilo eliminovat obrovskou sílu Jagiellonie na míči. Soupeř měl sice vyšší držení míče, ale my jsme zvítězili na brankové příležitosti. Měli jsme duel dovést do vítězného konce,“ hodnotil trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Po návratu do Česka se ve středu od 17 hodin utkají ve Slatinicích s Trenčínem.

SK Sigma Olomouc - Jagiellonia Bialystok 1:1 (1:1)

Branky: 31. Hadaš - 29. Pululu.

ŽK: Pospíšil, Elbel - Dieguez.

Sigma, 1. pol.: Macík - Hadaš, Pokorný, Beneš, Elbel - Spáčil, Breite - Vodháněl, Muritala, Mikulenka - Kliment. 2. pol: Stoppen - Zifčák, Matys, Elbel (61. Pokorný), Sláma - Pospíšil, Langer - Dele, Zorvan, Šíp - Juliš. Trenér: Tomáš Janotka.