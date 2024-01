Toník se lepší. Není ještě sice plnohodnotně připraven ve smyslu dynamiky, ale nárůst progresu tam je. Podle informací od těch největších odborníků víme, že nějaká doba, která vám dá určitou záruku v tom, zda říct, jestli je to ok nebo ne, je dvanáct měsíců. A Tonda je zatím na nějakých deseti měsících, takže nějaká rezerva tady ještě je. Já osobně to vnímám tak, že je připraven na takových 80 procent. I proto s námi jede na Maltu. Chtěli bychom mu připravit i nějakou menší minutáž, abychom viděli, jak se jeho tělo bude chovat v zápasovém módu.

První věc je jeho variabilita, protože dokáže hrát jak z křídelní, tak i z hrotové pozice a druhá věc je efektivita. To ukázal nejen počtem vstřelených branek ve Vlašimi, ale i množstvím šancí, do kterých se dokázal dostat. Tento hráč je velmi schopný v situacích jeden na jednoho, které dokáže řešit i v rychlosti. Konkrétně v tom by nám mohl být opravdu dobrou posilou vzhledem k tomu, že nám odchází Honza Navrátil a Tonda Růsek na tom ještě není zdravotně úplně nejlépe.

Zmínil jste, že by k vám měl přijít Gambijec Ebrima Singhateh. Jak se vám ten hráč celkově zamlouvá? Čím si myslíte, že by vám mohl pomoci?

Odchod opory? Společně se Zmrzlým by do Edenu měl zamířit i asistent Kerbr

Na to by asi v tuto chvíli měl odpovídat spíše náš sportovní ředitel, pan Minář. Mohu však předeslat, že kádr určitých změn stoprocentně dozná. Ondra Zmrzlý je už ve finálním jednání se Slavií a opačným směrem by k nám měla přijít kompenzace v podobě Singhateha. Řešíme ale i další věci.

Přesuňme se nyní k jinému tématu. Vaše zimní příprava bude hodně herní. Začnete hned na Maltě a navážete Tureckem. Jak na tuto nezvyklou variantu jako trenér nahlížíte?

Je to samozřejmě netradiční. Hned v prvním týdnu si totiž dáme tři zápasy. Budeme tak muset ten rámcový program trošku upravit. Samozřejmě se tam ale budeme snažit zařadit i hodně kondičních a silových prvků, což bude v tamních podmínkách asi trochu náročnější. Ty ale zase naopak budou ideálnější pro tu herní stránku.

Přípravné zápasy SK Sigma Olomouc:

10.1. vs. Trnava (Malta)

13.1. vs. Hr. Králové (Malta)

15.1. vs. Austria Vídeň (Malta)

20.1. vs. Prostějov (Prostějov)

24.1. vs. Kroměříž (Prostějov)

30.1. vs. Zaglebie (Turecko)

3.2. vs. Vejle (Turecko)

Kolik vás jede? Berete s sebou i některé hráče z béčka?

Půjde hlavně o ty, kteří už s námi dokončovali základní část. Takže třeba Štěpán Langer, Moses Emmanuel, Honza Fiala a Jáchym Šíp. Ti všichni už s námi začali i ten testový blok a bavíme se o tom, že s námi poletí. Mohou do toho vstoupit i nějaké další příchody, ale kádr dneska čítá 23 hráčů včetně Tondy Růska plus tři gólmani.

Kam za sportem? Rok otevírá Mora, Zora, basketbalisté i florbal

Co od těch dvou zahraničních soustředění vlastně očekáváte?

To druhé v Turecku je jasné. Tam už by se měla profilovat základní sestava směrem k prvnímu soutěžnímu utkání. Na Maltě jsem hlavně zvědavý na to, jak hráči budou vypadat jak při zápasech, tak i po nich. Je pořád přece jen první týden, a tak bude prioritou hlavně nabírání kondice.

Chcete se udržet až do konce sezony v první šestce. V čem se budete muset zlepšit nejvíce, aby se to podařilo?

Opakuji to tady rok co rok. Nemáme dobrou zápasovou konzistenci. Jsme schopni odehrát dva, tři výborné zápasy a potom hned následuje několik nevýrazných výkonů. Další věc, na které musíme jednoznačně zapracovat, je produktivita a efektivita. Ta nám totiž v několika posledních střetnutích podzimu chyběla, což mělo za následek bodové ztráty. A je to škoda, protože herně jsme rozhodně obstáli.

Mluví se i o odchodu vašeho asistenta Milana Kerbra. Jak se na to celé díváte? Přál byste mu to, anebo by to pro vás byla hlavně komplikace?

Samozřejmě, pokud ho skutečně osloví Slavia, tak se nemáme o čem bavit. Pro toho kluka je to obrovská příležitost. Komplikace to pro nás ale samozřejmě bude veliká. Budeme totiž muset najít člověka, který do kabiny zapadne nejen po stránce sportovní, ale i lidské. Víc k tomu ale zatím nemám co říct.

A náhradu za něj byste hledali z vlastních zdrojů, nebo zvenku?

Bavíme se samozřejmě o obou variantách. Ale jak už jsem říkal, je to zatím předčasné a nemám k tomu moc co říct. Odjede s námi ještě na Maltu a pak uvidíme, jak budou vypadat další dny.

Analýza podzimu Sigmy: Chybí druhý útočník, obránci pomohli, bodů mělo být víc

Na podzim jste si párkrát posteskl, že vám chybí produktivita ze strany křídel. Jedním z hráčů, který to mohl splňovat, byl Matoušek. Jaká je jeho aktuální situace?

Kuba se i přesto, že měl některé velmi dobré zápasy, u nás v průběhu posledních dvou let úplně neprosadil. Podobně to pak probíhalo i v Pardubicích, kde sice také dokázal prodat své přednosti, i tak se ale nakonec do základní sestavy nepropracoval. Nyní se tak bavíme o jeho budoucnosti. Myslím si, že by jeho kariéře prospěla určitá změna.