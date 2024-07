Jan Kliment a Michal Leibl jsou zatím jedinými oficiálními posilami Sigmy Olomouc. Zatímco první už do dvou duelů zasáhl, ač si drobným zraněním také prošel, 32letý obránce, který přišel z Hradce Králové, ještě ani naplno netrénuje.

„Měl dlouhodobé zranění, opakovanou rupturu svalu. Přesto vypadá skvěle. Pomalu se dostává do rekondice a na hřiště s míčem. Vnímám to pozitivně, ale tím, že měl opakované zranění, tak to nechceme uspěchat a jsme opatrní,“ sdělil trenér Tomáš Janotka.

Možné příchody

Ten v úvodu přípravy mluvil také o tom, že by chtěl přivést kreativního ofenzivního záložníka. „Jsme v kontaktu s jedním konkrétním. Je to ale otázka času. Možná to ale nebude ani potřeba, protože hráči, kteří tam nastupovali - Zorvan nebo Fiala - tak se ukazovali velice dobře,“ poodhalil Janotka.

Nicméně u Klimenta s Leiblem pravděpodobně nezůstane. Za béčko nastupuje Kenneth Ikugar, zatím však ještě není hráčem Olomouce. Dále by pak Janotka rád posilu do defenzivy. „Bavíme se o defenzivních pozicích. Snažíme se být na přestupovém trhu aktivní a chtěli bychom ještě kádr doplnit,“ potvrdil.

Brankář

Stejně tak zůstává otevřená otázka brankářského postu. Tomáš Digaňa se přesunul do béčka. Áčko momentálně disponuje trojicí Stoppen, Macík, Koutný. „Je to pro nás určitě téma. Na druhou stranu Stoppen má za sebou tři poločasy a ještě nedostal gól,“ komentoval kouč.

Posilou může být také útočník Yunusa Muritala, který z kolotoče na nějakou dobu vypadl, nyní však opět dostává urostlý Nigerijec příležitosti a svoji práci ukázal například při první trefě Sigmy proti Trenčínu, kdy udržel na polovině hřiště zády k bráně těžký míč. Sám pak ale v jedné ze šancí selhal. „Jeví se velice dobře a ukazuje svůj přínos pro mančaft. Ale konkurence na postu útočníka je veliká. Je tam Kliment, Juliš. I proto má třeba Pavel Zifčák nevýhodu. Díky svojí univerzálnosti ale má možnost naskakovat na pravém křídle či bekovi a jsme nyní vděční, že zvládá pravého beka jako alternaci,“ popisoval Janotka.

Situace okolo absencí

Proti Trenčínu však bylo zřejmé, že rezervy Zifčáka směrem do defenzivy jsou a měl problémy s rychlonohým Nigerijcem Judem.

Realizační tým nemohl využít Juraje Chvátala, který si natáhl v Polsku zadní stehenní sval a pomalu se vrací do tréninku, ani Filipa Slavíčka, který má problémy s palcem, kvůli čemuž nemůže trénovat v kopačce. Šanci tak dostal i Matěj Hadaš a ve spolupráci s Mikulenkou obstáli, Hadaš dokonce vstřelil gól.

Mimo hru byli ve středu i další hráči. Vodháněl dostal úder do kolene v úterý a z preventivních důvodů do utkání nešel. Fiala se po drobném problému zapojil už do plného tréninku, dlouhodobější zranění eviduje Sigma u Filipa Uriči. „Utrpěl lehké natržení postranního vazu a je ve fázi rotopedu,“ přiblížil Janotka.

Posledním, kdo prozatím vynechal část přípravy je Lukáš Vraštil, který měl obnovené zranění lýtka, s nímž laboroval od konce minulé sezony. Ve čtvrtek ale už měl jít do plného tréninku.

Šanci tak dostává mladý stoper Adam Dohnálek, který ve středu naskočil po boku zkušeného Víta Beneše. „Je na něm vidět ledový klid, který v sobě má, dobrá rozehrávka i čtení hry,“ hodnotil Janotka.

Ten má ještě dva týdny na to, aby vybral ideální jedenáctku, se kterou vyrazí do prvního ligového zápasu. „Je tam konkurence a kluci skvěle pracují v tréninku a přenáší to do zápas. Bojují o fleky. Můžeme ale pětkrát střídat, takže to není o tom, že všichni odehrají devadesát minut. Chceme být aktivní v defenzivě a donutit soupeře k chybám, zároveň pak být odvážní,“ uzavřel Tomáš Janotka.