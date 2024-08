Zatímco Sigma vstup do nové sezony zvládla a ze dvou venkovních duelů přivezla čtyři body - České Budějovice (2:0), Liberec (1:1), tak Teplice ještě nezískaly ani bod. Padly v Hradci Králové 0:1 a doma se Spartou 1:4. Jsou tak předposlední, Olomouc drží páté místo.

„Výsledky z prvních kol bereme jednoznačně jako dobrý vstup do soutěže. Čtyři body z venkovních zápasů se počítají a je to pro nás dobrý odrazový můstek před domácím utkáním. Platí, že doma to teď budeme chtít potvrdit. Doma se musí vyhrávat a neztrácet body. Věřím, že jsme dobře připravení, na druhou stranu nás nečeká jednoduchý soupeř. Teplice jsou houževnatý tým, skvěle organizovaný, poctivý a ukázalo se v prvních dvou utkáních, že se do nich těžko dostává,“ říká trenér Sigmy Tomáš Janotka.

V minulé sezoně Hanácí doma vyhráli 2:1, v Teplicích však padli 0:2 - z posledních čtyř duelů pak skláři vyhráli hned třikrát, předtím skončilo hned pět duelů v řadě remízou.

Teplice v letní přestávce přivedly Horského, Zsigmonda, Takácse, Harušťáka, který působil na jaře v Prostějově, Svatka, Čechala. V týmu pak skončili Hronek, Chaloupek či útočník Daniel Fila.

Olomouc táhnou v prvních duelech Filip Zorvan a letní posila Jan Kliment. „Jsem rád, že se Filipu Zorvanovi i Honzovi Klimentovi povedl vstup do soutěže a že mají i body. Nicméně na sebe asi trošičku ušili bič, protože soupeři se jim budou víc věnovat a budou to mít těžší, aby se prosadili. V jejich silách však je, aby na dobré výkony navázali.“ hlásí Janotka.

Hráčem měsíce Zorvan

Právě Filip Zorvan, který v prvním duelu zaznamenal dvě asistence na góly Klimenta a v Liberci proměnil penaltou se stal hráčem měsíce Chance Ligy. Ofenzivní záložník je mozkem hry Hanáků a v úvodu sezony se mu daří. Společně s Danielem Marečkem z Mladé Boleslavi je nejproduktivnějším hráčem soutěže.

Zorvan uspěl ve volbě fanoušků, kteří hlasovali v oficiální mobilní aplikaci Chance Ligy, právě před Marečkem a svým spoluhráčem Janem Klimentem.

Sigma i s ním bude hájit neporazitelnost pod trenérem Tomášem Janotkou, který prohru neokusil ani v přípravě, ani v prvních dvou kolech. „Jsem v očekávání podobně jako třeba fanoušci, kteří věří v novou naději a v to, že nás čeká třeba povedenější sezona. Chci, abychom se jako tým dobře prezentovali a věřím, že domácím divákům přineseme první vítězství. Budeme vděční za každého fanouška, který nás přijde podpořit a budeme se snažit jejich přízeň zase získat,“ uzavřel olomoucký kouč.