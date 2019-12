Fotbalový podzim zakončila olomoucká Sigma na 10. místě tabulky. Klíčový byl zcela jednoznačně vysoký počet remíz. Z dvaceti kol hráli Hanáci nerozhodně v rovné polovině duelů.

Podstatně častěji přitom přišli o nadějně rozehrané utkání, než že by zběsile dotahovali. Oba zápasy s Karvinou, domácí se Slováckem či Mladou Boleslaví, či dokonce promrhané dvougólové vedení na půdě Bohemians, kde Sigma nakonec 2:3 padla – to jsou vzorové příklady chvil, kde se rozhodovalo, že soubor trenéra Látala nakonec bojoval „jen“ o setrvání v desítce místo postupu do elitní šestky.

„Pro mě je to zklamání, protože si přiznejme, že bodů je málo. Nejhorší je, že jsme na víc skutečně měli. Je to hrozné, co jsme ztratili. To je ten morál, který mančaftu chybí,“ řekl Látal.

Pohled Davida Kobylíka

„Desáté místo beru jako realitu. Skupina o sedmé až desáté místo je to, na co současné mužstvo má. Větší očekávání jsem neměl. Na víc momentálně nemáme, ať kvalitou kádru nebo ekonomicky. Bodů určitě mohlo být víc, chybí ty z nadějně rozehraných zápasů. Deset remíz je v tříbodovém systému strašně poznat. Důležité je prostřední skupinu udržet, je tu stále šance hrát o něco do poslední chvíle. I když postup do Evropy touto cestou by byl asi malý zázrak, ale pro fanouška by to aspoň mohlo být zajímavé.“

HERNÍ PROJEV

Jestliže z bodového zisku jsou po podzimu fanoušci Modrých mírně řečeno v rozpacích, pak z herní projev je vyloženě musel zklamat.

Látal od začátku proklamoval, že by chtěl přinést do týmu více agresivity a přímočarosti a dát zapomenout na proslulý „drbací fotbal“ s vysokým držením míče, ale bez zakončení a s malou nebezpečností pro soupeře.

Jenže propojit sílu v kombinaci a fotbalovost s Látalovými vizemi se dařilo hráčům na trávníky spíš výjimečně.

Velmi dobrá byla hodina s Mladou Boleslaví, to byl možná vůbec nejlepší zápas podzimu. V jiných utkáních už ale Sigma totéž ukazovala jen v kratších pasážích, což je jeden z důvodů častých ztrát dobře rozehraných partií.

Hlavně v závěru podzimu už byla olomoucká hra jednoduchá až příliš.

„Taky chceme po hráčích rozehrávku. Trénujeme to, ale pak přijde zápas a nedaří se to, spoustu věcí kazíme. Nevím, jestli je to z nervozity. Ale je jasné, že se jinak hraje, když máte dost bodů, nebo když hrajete stále pod stresem,“ uvedl kouč.

Pohled Davida Kobylíka

„Příchod Radka Látala jsem kvitoval. Je to jiný typ než Václav Jílek. V závěru jeho působení už mě hra trochu nudila. Bylo tam hodně přihrávek do šířky, ale chyběla tam přímočarost a agresivita. Věřil jsem, že trenér Látal vtiskne týmu to, čím proslul jako hráč – přímočarý vítězný typ, který nesnáší porážky. Doufal jsem, že dojde na kombinaci těch dvou herních stylů. Do týmu určitě přinesl větší pracovitost a zpočátku se mi zdálo, že se skloubení daří. Postupem času to bylo horší. Fotbalovost se vytratila a sklouzlo se jen do toho přímočarého stylu. Dá se sice říct, že byl poměrně účelný, protože moc zápasů Sigma neprohrála, ale atraktivní pro diváky to není. Hlavní problém vidím v tom, že bohužel nemá kvalitní útočníky, což je pro jeho styl zásadní. Bombarďáka, který vepředu něco sám udělá, bohužel nemáme.“

ZAPOJENÍ MLADÍKŮ

Co je naopak veskrze pozitivní, je zapojení mladých fotbalistů do dění v prvním týmu. Jeden start si připsal Tomáš Zlatohlávek (20 minut), dva David Zima (156 minut), pět Mojmír Chytil (192 minut) a Radek Látal (106 minut) a hned třináct Ondřej Zmrzlý (734 minut), který se stal v závěru podzimu právoplatným členem základní sestavy.

„Jsou to talentovaní kluci a pracují dobře. Šanci si zaslouží,“ opakoval častokrát během podzimu Látal a své slovo také plnil. „Mladé musím pochválit, zapracovávají se a věřím, že do budoucna tým potáhnou,“ dodal trenér.

Pohled Davida Kobylíka

„Je dobře, že mladí hráči dostávají prostor. Potřebují čas, aby nabrali zkušenosti. Mají to těžké, protože se nemají moc o koho opřít. Nejvíc mě upoutal už před časem Zima. Myslím si, že je v něm velký potenciál a mohl by to dotáhnout hodně daleko. Také Chytil mě zaujal. Byl hodně pracovitý, náběhový. I ostatní jako Zmrzlý a další půjdou nahoru, ale chce to trpělivost. Přinesli do mužstva takové to mladické nadšení, ale je samozřejmě potřeba přidat i kvalitu a vyrovnanost výkonů.“

NEPOVEDENÉ PŘÍCHODY

Mladí hráči dostali dost prostoru i proto, že se moc nepovedlo letní posílení týmu. Absolutním propadákem je angažmá bosenského dlouhána Ismara Tandira (4 starty, 48 minut).

„Přišel nepřipravený, na tréninku nevypadal tak, jak jsme chtěli. Mám pocit, že si tady udělal půlroční dovolenou. Na zápas se ani nepřišel podívat,“ zlobil se Látal na poslední tiskové konferenci.

Nevyšel ani příchod Lukáše Greššáka. Látalův „starý známý“ z Trnavy měl v mnoha zápasech, odehrál jich třináct, zřetelné potíže s tempem české ligy.

Perspektivní mladík Zmrzlý ukázal, že je schopný zastat stejnou práci. Navíc má potenciál růstu.

Dosavadní působení Milana Kerbra významně ovlivnily zdravotní potíže, proto nastoupil jen šestkrát. Naznačil, že může být přínosem, ale nejdřív musí být zdráv.

V zářijové reprezentační přestávce ještě dorazil Španěl Pablo González. Ve 12 zápasech dal jeden gól a připsali mu i jednu asistenci. Zároveň měl problémy v silově vedených zápasech. Nepropadl, ale ani nezářil. I tak byl z posil nejlepší.

Pohled Davida Kobylíka

„S Tandirem to byl krok vedle. To je jednoznačné. Těžko říct, jestli za to někdo konkrétně může, ale vypadá to, že především sám hráč prostě nechce. Přišel zadarmo, vyzkoušeli ho, nevyšlo to, půjde pryč. Byl to omyl. Lukáš Greššák něco odehrál, práci si odvede, ale nadstavba chybí. Je otázka, do jaké míry ho teď Sigma potřebuje, ale nechal bych mu ještě čas. Neříkám, že je to fotbalista podle mého gusta, ale trenér si ho vybral, přinesl do hry agresivitu. Pablo z mého pohledu může být přínosem, byť z něj taky nejsem úplně odvařený. Ve chvílích, kdy hra sklouzla k soubojům, tak do toho moc nepasoval. Ale věřím, že na jaře, pokud se herní projev zlepší, tak bude výraznější. Milan Kerbr byl vlastně pořád zraněný. Po levém bekovi jsme jako fanoušci dlouho volali, ale nakonec si tu pozici zase obhájil Michal Vepřek.“

POSTUP V POHÁRU

Ještě minimálně jedno pozitivum olomoucký podzim měl, a tím je postup do čtvrtfinále poháru. Ať po úvodním zápase v Rosicích, tak po domácí bitvě s druholigovou Líšní (už klasicky zbytečně komplikovanou), měl trenér výhrady k výkonu svých svěřenců.

Duklu v osmifinále ale Sigma smázla s přehledem a je teoreticky tři zápasy od Evropy. Čtvrtfinále navíc bude hrát doma. MOL Cup, to je skutečná šance proměnit rozpačitou sezónu nakonec přes všechny peripetie v úspěšnou!

Pohled Davida Kobylíka

„Jestli v lize, to bylo z mého pohledu průměrné a nepřišlo nic navíc. Tak postup v poháru je veliké plus. Navíc díky losu bude čtvrtfinále doma, takže je slušná postoupit. Jablonec bude těžký soupeř, ale vybírat se už moc nedá. Myslím si, že by to pro Sigmu měl být zápas jara.“

UPADAJÍCÍ NÁVŠTĚVY

Průměr 3 702 diváků na utkání řadí Sigmu v lize na jedenáctou příčku, tedy ještě o stupínek níž, než kam ji poslal bodový zisk. Upřímně řečeno, je to velká bída.

Krásný Andrův stadion je průměrně zaplněn jen ze 30 procent. To už je dokonce druhý nejhorší výsledek v lize. Od úplného dna dělí Olomouc jen Teplice.

Důvody? Těch se dají jmenovat mraky a seriozní rozbor je spíš na samostatný text.

Za valnou část si může klub sám (viz. až tragikomické vyznění kauzy Pilař), pod kotel ale hojně přikládají i v „centrále“. Minely rozhodčích s videem i bez, podezření z opilosti… Nic z toho popularitě fotbalu rozhodně nepřidává.

Přitom každý fotbalista vám řekne, jak moc pomáhá podpora z hlediště vybičovat se k maximálnímu výkonu. S fanoušky za zády by Sigma téměř jistě měla bodů víc.

Je škoda, jak na tom někdejší bašta moravského fotbalu momentálně je.

Pohled Davida Kobylíka

„Je to bohužel dlouhodobý trend a odraz toho, jakou image si klub i celý český fotbal v poslední době dělají. Tady u nás jde třeba o dva sestupy krátce po sobě. Potom sice byla euforie, poháry, Sevilla, ale to trvalo jen krátce. Nevidím problém jen v týmu, v tom, že se teď nedaří, nebo třeba v trenérovi. Jsou to i další věci jako aféra s Pilařem a další, které nejsou dobře zvládnuté. Obraz klubu pak není takový, aby to fanoušky na fotbal lákalo. To je potřeba si přiznat. Sigma momentálně není ta značka, která lákala pravidelně 10 tisíc diváků.“

Olomoucký podzim ve statistikách

Starty:

20 – Plšek

19 – Beneš, Falta, Houska

18 – Jemelka

14 – Pilař

13 – Vepřek, Texl, Yunis, Zmrzlý, Greššák

Minuty:

1723 – Plšek

1710 – Beneš

1709 – Houska

1639 – Falta

1620 – Jemelka

1153 – Vepřek

Góly:

7 – Plšek

3 – Nešpor, Jemelka

2 – Hála, Falta

1 – Vepřek, Beneš, Pilař, Zahradníček, Pablo

Asistence:

3 – Falta

2 – Pilař

1 – Beneš, Kerbr, Hála, Plšek, Houska, Zahradníček, Zmrzlý, Chytil, Pablo

Střely:

41 – Plšek

32 – Houska

27 – Falta

24 – Pablo

20 – Yunis

Střely na branku:

14 – Plšek

10 – Houska, Falta

8 – Pablo

7 – Nešpor

6 – Jemelka

5 – Hála, Yunis

Přihrávky do šance:

24 – Falta

18 – Plšek

17 – Houska

13 – Pilař

9 – Zahradníček

Úspěšné dribliky:

56 – Falta

26 – Pilař

23 – Houska

16 – Vepřek

13 – Plšek

10 – Pablo

Fauly:

36 – Plšek

35 – Jemelka

31 – Houska

30 – Pablo

28 – Greššák

22 – Vepřek

Fauly utrpěné:

78 – Houska

32 – Falta

27 – Pilař

26 – Vepřek

23 – Pablo

21 – Greššák

Odebrané míče:

13 – Jemelka

12- Beneš

9 – Sladký

8 – Vepřek

6 – Hála

Vyhrané souboje:

166 – Beneš (73 %)

126 – Jemelka (59 %)

94 – Vepřek (57 %)

74 – Houska (51 %)

72- Greššák (50 %)

Čistá konta:

5 – Reichl

2 – Mandous



Hodnocení Deníku (alespoň 5 známek):

6,11 – Beneš

5,94 – Jemelka

5,85 – Reichl

5,83 – Falta

5,54 – Vepřek

zdroj dat: fortunaliga.cz