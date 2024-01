Po podzimní části FORTUNA:LIGY jsou fotbalisté Sigmy na slušném pátém místě s 28 body. Její ztráta na čtvrté Slovácko a třetí Plzeň činí bodů sedm, mnohem vyšší je pak ztráta na vedoucí duo pražských S. A právě z těchto nejvyšších pater nyní podle informací serveru Isport přichází zájem o olomoucké služby. Konkrétně se jedná o jednoho z tahounů Ondřeje Zmrzlého a také asistenta trenéra Milana Kerbra.

Ondřej Zmrzlý v modrém dresu Olomouce | Foto: Deník/Jan Pořízek

První jmenovaný má 24 let a v nejúspěšnějším olomouckém klubu strávil, až na prvních pár dětských let v Bělkovicích-Lašťanech, celou svou dosavadní kariéru. Postupně se dokázal propracovat až do A-týmu, kde během posledních pěti sezon nastoupil ke 128 ligovým zápasům, během nichž nasbíral na své konto dvanáct vstřelených branek a u dalších čtrnácti asistoval. Nastupoval na levé straně buď jako záložník nebo obránce a postupně se z něj stala jedna z největších opor.

Kerbr pak s fotbalem začínal ve svém rodném Uherském Hradišti, kde odehrál za devět sezon 118 zápasů. Odtud pak zamířil do kyperského Limassolu, kde se však zranil a zkusil štěstí právě v Sigmě. V roce 2021, v jeho 32 letech, mu už ale zdraví pokračovat nedovolilo. Od té doby zde působí jako asistent kouče Jílka. V Edenu by měl nahradit současného asistenta Jaroslava Köstla, který by měl v následujících dnech zamířit k české reprezentaci a společně s Jaroslavem Veselým vytvořit duo asistentů novému kouči Ivanu Haškovi.

Analýza podzimu Sigmy: Chybí druhý útočník, obránci pomohli, bodů mělo být víc

„O zájmu ze strany Slavie víme, v tuto chvíli k tomu ale nic víc říci nemohu. Všechno je to teprve v řešení. Během následujících pár dnů by nejspíš mělo v těchto věcech být jasněji, zatím ale nebudu říkat, zda se věci pohnou tím či oním směrem," okomentoval celou aktuální situaci mluvčí olomouckého klubu Jiří Fišara.