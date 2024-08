Jedinou změnu v základní sestavě oproti předchozímu duelu udělal trenér Sigmy Olomouc Tomáš Janotka. Místo Jáchyma Šíp dostal příležitost od začátku Jan Fiala.

Právě Fiala byl v zárodku prvního náznaku šance. Zleva uvolnil Zorvana a jeho tečovaná střela šla těsně vedle branky Ludhy.

Právě hráč měsíce července Filip Zorvan ve dvanácté minutě rozehrál nacvičený rohový kop, kdy sigmáci nabíhali z malého vápna od zadní tyče a míč kroucený do brány usměrnil hlavou do brány Jiří Spáčil a Hanáci vedli. Pro Zorvana to byla už třetí asistence v ročníku a byl tak u všech branek Olomouce, protože jednu sám vstřelil. Šlo o vůbec první gól Sigmy v úvodní půli.

Radost fanoušků po gólu Sigmy | Video: Michal Muzikant

Jenže odpověď přišla záhy. Ani ne po dvou minutách. Švanda prošel po pravé straně a centr proletěl na jedenáctku, odkud Koutného prostřelil Trubač, jehož nestíhal kapitán Breite.

Další příležitost přišla po rohu na teplické straně, ale hlavičku Tsykala vytáhl na další roh Koutný. Teplice měly více ze hry a střelu zpoza vápna kryl opět Koutný.

Transparent fanoušků Sigmy proti některým lidem ve vedení klubu | Video: Michal Muzikant

Třígólový Kliment

Do druhého poločasu vstoupili lépe domácí a v 54. minutě udělal velkou minelu při rozehrávce Mareček. Toho dobře zapresoval Jan Kliment, obral jej o míč a v tváří v tvář nedal brankáři Teplic šanci. Kliment se trefil už potřetí v dresu Sigmy.

Olomouc Teplice dlouho do ničeho nepouštěla, až se uprostřed hřiště uvolnil Gning a vyslal Trubače, ten ale z dobré pozice minul bránu Koutného.

Sedm minut před koncem však závěr Sigmě ulehčil hostující stoper Tsykalo, špatně si přebral míč, který mu ukopl Kliment, jehož pravděpodobně neviděl, stoupl mu v souboji na nárt a viděl druhou žlutou kartu. Teplice tak dohrávaly v oslabení. Na trávníku však nebylo příliš znát, že by Olomouc hrála přesilovku, nicméně Teplice se už do žádné velké šance nedostaly.

„Jsme nadšení. Zvítězili jsme doma. Teplice potvrdily, že nebudou jednoduchý soupeř. V předešlých zápasech hrály dobře a nebylo lehké se do nich dostat. V určitých pasážích nás dokázaly přehrát. I my jsme se tlačili dopředu, každý tým měl úseky, kdy byl lepší. Bylo to vyrovnané. Vítězstvím jsme se odvděčili divákům ,kteří přišli v hojném počtu a vytvořili dobrou atmosféru. Cítil jsem od začátku, že nás chtějí povzbudit. Jsou vděční, když tam kluci nechají vše,“ sdělil po utkání Janotka.

„Nebylo to jen o jedné chybě. V hodně situacích jsme si hráli na profesory a mysleli jsme si, že domácí na nás nejsou připraveni. Jsou to brutální chyby. Domácím jsme darovali vítězství. Hezky se poslouchá, že jsme aktivní, ale když uděláte chyby, jaké uděláte a soupeř promění šance, tak je to těžké,“ hodnotil teplický kouč Zdenko Frťala.

Janotka bez porážky

Hanáci tak pod trenérem Tomášem Janotkou ani v osmém utkání (5 přípravných, 3 ligové) neprohráli. Ve všech navíc vstřelili minimálně jednu branku a mají bilanci pěti výher a tří remíz (v lize 2 výhry, 1 remíza). Po čtyřech získaných bodech ve dvou venkovních utkáních slaví olomoucký kouč výhru při premiéře s áčkem na domácím hřišti.

Po výhře 2:1 má Sigma stejně bodů (7) jako Slavia a Plzeň a díky skóre je na třetím místě. Nyní ji čeká výjezd právě do Edenu.

SK Sigma Olomouc - FK Teplice 2:1 (1:1)

Branky: 12. Spáčil, 54. Kliment - 14. Trubač.

Rozhodčí: Orel - Mokrush, Kotík - Kocourek (VAR). ŽK: Spáčil - Tsykalo., Mičevič. ČK: 83. Tsykalo (T.). Diváci: 4619.

Olomouc: Koutný - Hadaš, Dohnálek, Pokorný, Sláma - Breite, Spáčil (73. Langer) - Navrátil (73. Šíp), Zorvan, Fiala (55. Mikulenka) - Kliment (87. Juliš). Trenér: Tomáš Janotka.

Teplice: Ludha - Mareček, Tsykalo, Mičevič (61. Labík) - Švanda (78. Radosta), Beránek (68. Beránek), Trubač, Jukl, Harušťák - Čerekpai (61. Gning), Horský (78. Svatek). Trenér: Zdenko Frťala.