Vít Beneš, Martin Pospíšil či Matúš Macík v béčku. Lukáš Juliš, Lukáš Vraštil či Juraj Chvátal na lavičce. V sestavě pak několik mladíků, kteří váleli ještě na jaře v béčku. Trenér Tomáš Janotka se společně (a nejen) s ročníkem 2004 snaží změnit Sigmu Olomouc. A prozatím to vychází.

Pro mnohé byl šok, když se, obzvláště Beneš s Pospíšilem, objevili mimo kádr áčka. Nový trenér Hanáků Tomáš Janotka vsází na své koně. Mladé odchovance olomouckého fotbalu.

Do stoperské dvojice staví Janotka vedle zkušeného Jakuba Pokorného Adama Dohnálka, který do nejvyšší soutěže naskočil ve velkém stylu.

„Je to takový náš grizlíček, který klame tělem. Lidí si myslí, že je pomalý, ale jak nabere rychlost, tak je to jako, když jede vlak. Zdobí ho klid a takového stopera, ze kterého to vyzařuje, si ceníte. Dodává také klid mančaftu, umí vyhodnocovat rozehrávku. Dá průnikovku, hezký kříž a když je pod tlakem, tak si to nekomplikuje. Navíc je skvělý ve vzduchu, takže pomůže při standardkách a dobře čte hru,“ popisuje mladého obránce Janotka.

V přípravě zaujal Matěj Mikulenka, do ligových zápasů pak stabilně naskakuje jako střídající hráč na přibližně půl hodinu. „My si z něj trošku děláme srandu, že jej tady máme půjčeného z chráněné dílny,“ rozesmál Janotka sebe i přítomné novináře. „To je v pohodě, on to přijme. Je svůj,“ dodal.

„Střídá známky geniality s nesmysly, ale může být skvělý hráč, protože má překvapivá řešení, která jsou technicky vyspělá a nečitelná. Jen se potřebuje trošku zklidnit a být vyrovnaný. Má skvělý výběr místa, díky čemuž se dostává do skvělých prostorů,“ pokračoval kouč s tím, že narážel na příležitosti, které Mikulenka neřešil mnohdy úplně ideálně.

V posledních dvou duelech pak Olomouci kryl záda další do party z ročníku 2004 brankář Jan Koutný. „Je vysoký, jeho postava budí respekt a odvádí skvělou práci. Plnil roli dvojky, v životě nebrblal a v béčku dělal servis brankáři z áčka. Poté chytil šanci za pačesy a jeho pokora a pracovitost se mu na jaře vrátila,“ chválil Janotka.

Zkrátka se možná Sigmě vyklubal další ročník jako byly ty 1993, 1999 či 2003. „S ročníkem 2004 se vůbec nepočítalo a vyrůstali v pozadí těch ostatních. Nikdo netušil, že by z nich mohl někdo vyplavat a nedokázali si představit, že by někdo tak rychle naskočil do druhé nebo první ligy. Za pracovitost, systematičnost a trpělivost si kluci zaslouží pochvalu,“ uznal trenér.

„S klukama jsme na sebe zvyklí od dorostu, hrajeme spolu pět let v kuse, ale potřebujeme i zkušenost od starších, jakou jsou Breiťák či Poky. Máme to dobře rozdělené. Jelikož jsme nejmladší, máme na starosti pomůcky a podobně. Držíme spolu, ale neděláme skupinky,“ prozradil Koutný.

Kromě těchto borců dostávají více prostoru také Jiří Spáčil nebo Matěj Hadaš, kteří se usadili v základní sestavě, či Jáchym Šíp s Janem Fialou.

„Máme teď vražedný los. Jsem rád, že se nám takhle povedl bodový zisk. Pro mladé hráče by byla obrovská facka pro sebevědomí, kdyby se nedařilo. Takhle je to pro ně skvělá vzpruha. Jsou to pro ně zkušenosti, které se lépe získávají s vítězným zápasem,“ dodal Tomáš Janotka.

Tak uvidíme, jak mladí talenti porostou a jak se s nimi nadále bude měnit fotbalová Sigma.