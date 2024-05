Do nedělního utkání naskočil jako střídající hráč místo zraněného Jana Vodháněla po půl hodině hry. Záložník Sigmy Olomouc Filip Zorvan pak byl u ztráty před jedním z inkasovaných gólů. Sigma duel v Hradci Králové nezvládla, prohrála 1:3 a za týden doma musí vyhrát minimálně o dva góly, aby zápas dostala do prodloužení a mohla odvrátit konec sezony.

SK Sigma Olomouc - FC Hradec Králové 0:0, Filip Zorvan | Foto: Deník/Jan Pořízek

U ztráty před inkasovaným gólem šlo o nedorozumění s Denisem Ventúrou?

Dával jsem to na střed Denisovi, měl jsem v hlavě, že se na mě vytáhl i druhý stoper, že to posune Chvatymu (Juraji Chvátalovi), blbě jsme se domluvili, Denis chtěl jít do narážečky, což obránce přečetl a míč vypíchl. Je to nedorozumění, každý jsme měli jinou myšlenku.

Rozhodl konec poločasu, kdy jste dvakrát inkasovali?

Rozhodně. Víme, že play-off systém je o gólech a dostali jsme dva zbytečné. Je to velké ovlivnění a komplikace dvojzápasu.

Ve druhém poločase jste se snažili spíše nedostat gól, než snížit. Byl to záměr?

Úplně bych neřekl, že byly takové pokyny, ale věděli jsme, že už si nemůžeme dovolit inkasovat. Nějaké náznaky tam byly. Jeli jsme sem s tím, že se to zahustí, abychom nedostali gól, naopak jej dali a mohli vyrážet do brejků. To se povedlo, ale po našich chybách jsme třikrát inkasovali. Dalo se všem třem gólům zabránit. Hradec si vítězství zasloužil víc, ale usnadnili jsme jim mu to.

Je plusem alespoň druhý gól Jáchyma Šípa ve druhém zápase po sobě?

Měli jsme záměr, že jeden útočník měl chodit pro míč a druhý za něj. Nečekal jsem od něj takové zakončení. Bylo to geniální. Ať v tom pokračuje a gólů přibývá.

S Hradcem jste hráli potřetí v lize plus jednou na Maltě. Je to jiný tým pod trenérem Davidem Horejšem než pod Václavem Kotalem?

Jsou teď více nebezpeční dopředu. Mají výstavbu a větší rotaci. Vašek Pilař si více odskakuje do středu. Připravovali jsme se na to, ale v zápase jsou situace, kdy ne vždy jsme si poradili, kdy na koho vystoupit. Musím Hradec pochválit.

Jakou očekáváte odvetu?

Odveta bude těžká. Viděli jsme sílu Hradce, který je organizovaný a těžko se do něj dostává. I když vedl o dva góly, tak jsme tam neměli extra tlak nebo příležitosti. Dobře to zavřeli. Nebalíme to, ale bude klíčové, abychom dali brzy gól, hlavně abychom dali první branku.