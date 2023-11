Fotbalisty Sigmy Olomouc čeká ve čtvrtek osmifinále MOL Cupu. Od 15 hodin se představí na Andrově stadionu proti Viktorii Plzeň, které bude scházet hned několik důležitých hráčů.

FC Viktoria Plzeň - SK Sigma Olomouc (20. 8. 2023) | Foto: SK Sigma Olomouc

Termín utkání byl přesunut na reprezentační přestávku a Hanáci by z toho mohli vytěžit důležitý postup do čtvrtfinále českého poháru. Trenér Plzně Miroslav Koubek totiž nebude moci využít služeb hned čtyř hráčů, kteří si budou plnit reprezentační povinnosti. Do českého národního týmu dostal premiérovou pozvánku útočník Tomáš Chorý a nominaci obdržela také uzdravená brankářská jednička Jindřich Staněk.

„Sledoval jsem, kdo bude v nominaci Česka a Slovenska. Pro nás je samozřejmě dobře, že budou chybět, ale musíme podat dobrý výkon, abychom postoupili,“ říkal zkušený obránce Sigmy Filip Novák.

Na sraz slovenské reprezentace pak míří ve formě hrající ofenzivní záložník Erik Jirka a za Libérii byl nominován Sampson Dweh.

K tomu účastníka Evropské Konferenční ligy trápí také zranění. Mimo jsou útočníci Rafiu Durosinmi a Matěj Vydra a také obránci Luděk Pernica s Milanem Havlem.

„Plzeň bude mít možná problém s hrotovým útočníkem, jak avizoval trenér Koubek. Mají ale natolik široký kádr, že si s tím poradí. Upřímně jsem ale rád, že Tomáš Chorý nebude, protože jsou s ním souboje těžké po fyzické i emoční stránce. Plzni chybět bude,“ myslí si kouč Sigmy Václav Jílek.

„Pro Plzeň to bude oslabení. Staněk patří mezi nejlepší brankáře ligy a je to jejich jasná jednička. V posledním domácím zápase u nich nám dělal problémy Tomáš Chorý. Záložník Jirka byl zase v laufu a odehrál výborný zápas na Slavii. Na druhou stranu zase mají široký kádr, jsou tam hráči, kteří čekají na šanci a tolik nenastupovali jako Kliment nebo Sýkora, tak uvidíme,“ přidal se asistent trenéra Milan Kerbr.

A jak je to s absencemi Sigmy? „Připravení na zápas už jsou Lukáš Vraštil i Honza Fortelný, kteří vynechali zápas se Slavií. Už trénuje Víťa Beneš i Kuba Přichystal, ale uvidíme, jestli to bude na zápas,“ poodhalil Kerbr.

Plzeň má za sebou navíc náročný program vzhledem k účasti v evropských pohárech, kde si už čtyřmi výhrami ve skupině zajistila postup do jarní části. Naposledy v lize ale doma prohrála se Slováckem 1:4.

„V kontextu tohoto zápasu budou mít velkou motivaci,“ je si vědom Jílek. Tu budou mít určitě také bývalí sigmáci v dresu Viktorie Lukáš Kalvach a Václav Jemelka.

Sigma naposledy v neděli na Andrově stadionu nestačila na Slavii a padla 1:3. „Čeká nás další těžký soupeř a náročná prověrka. Ale v sezoně je občas potřeba nějakého silného soka povalit. Nám by pomohlo, kdybychom takové utkání zvládli,“ hlásí Jílek.

Poslední měření sil na Hané ovládla 3:2 Plzeň ve zbylých dvou zápasech minulé sezony ale dokázala Olomouc v Doosan Areně remizovat 1:1 a vyhrát 3:1. V této sezoně na půdě Plzně padla 1:2. V ligové tabulce dělí sedmý a čtvrtý tým jediný bod.

„Ze vzájemných zápasů si určitě můžeme vzít studijní materiál. Určitě z toho čerpat budeme, ale také soupeř bude hledat, co mohl udělat v předchozích zápasech líp a jak tentokrát toho druhého přelstít. Oba týmy jsou vyrovnané, věřím, že na konci se budeme radovat my. Rozhodně chceme postoupit. Kdyby se nám podařilo dostat ze hry jednoho z velkých soupeřů, tak by se šance dojít daleko určitě zvýšila. Je to na nás, jak se s tím popereme,“ uzavřel Milan Kerbr.