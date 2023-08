Fotbalisté Sigmy Olomouc vstoupili do MOL Cupu ve 2. kole na půdě třetiligového Třince. Ve středečním utkání potvrdili roli favorita a postoupili po výsledku 4:1.

FK Třinec - SK Sigma Olomouc 1:4 (2. kolo MOL Cupu, 30. 8. 2023) | Foto: Petr Rubal

Trenér Václav Jílek dal v pohárovém utkání příležitost některým méně vytíženým hráčům. Poprvé se v ostrém zápase v tomto ročníku postavil do brány áčka Jakub Trefil, od začátku dostali šanci útočník Yunusa Muritala či stoper František Matys. Hrály ale také stálice - Lukáš Juliš, Radim Breite, Jan Vodháněl, Juraj Chvátal či Ondřej Zmrzlý.

Hanáci se poprvé prosadili až po půl hodině hry, kdy je poslal do vedení Lukáš Juliš. Jenže do kabin nešli v nejlepší náladě. V první nastavené minutě totiž loni ještě druholigový Třinec dokázal vyrovnat. Hlavou se po rohovém kopu prosadil René Dedič a o přestávce byl tak stav 1:1. Navíc už předtím musel brankář Trefil řešit několik příležitostí domácích.

„První poločas bych vůbec nehodnotil, nebyli jsme to my. Jsou tam důvody, že jsme změnili rozestavení, nastoupili hráči, kteří neměli takové vytížení, ale to není omluva. Musíme to zvládnout lépe. Soupeř byl běžecky silnější, agresivnější, dobíral druhé míče. Sice jsme dali první branku, ale říkali jsme si o vyrovnání. Nebyla tam žádná spokojenost. Gól na 1:1 byl vyústěním naší pasivity. Byli jsme špatní, mysleli jsme si, že utkání zvládneme levou zadní a tak to není,“ hodnotil trenér Sigmy Václav Jílek.

Nenaplňuji roli opory, ví uničovský Javůrek. Bývalý ligista teď zazářil

Po změně stran ale Sigma dokázala duel rozhodnout. Hned po pěti minutách si vzala Olomouc vedení zpět, když Juliš v situaci dva na jednoho přihrál Vodhánělovi a ten potvrdil, že tohle duo je nejproduktivnějším z týmu Sigmy.

Uklidňující trefa pro hosty přišla v 64. minutě, kdy Chvátal našel Breiteho a ten zvýšil na 3:1. Favorit mohl do konce utkání přidat ještě další branky. V největší příležitosti však Breite napálil břevno.

Dočkal se až Jan Navrátil v poslední minutě, který stanovil konečné skóre 4:1. Ligový celek tak splnil povinnost a postoupil do dalšího pohárového kola. O víkendu čeká třetí tým FORTUNA:LIGY souboj v Hradci Králové.

„Zásadní byla změna v rozestavení a nejdůležitější byla reakce hráčů samotných, kteří cítili, že takhle se nechceme prezentovat. Za to je musím pochválit a pak už jsme utkání kontrolovali, i když tam soupeř ještě dvě, tři situace měl,“ uzavřel Jílek.

FK Třinec - SK Sigma Olomouc 1:4 (1:1)

Branky: 45+1. Dedič – 29. Juliš, 50. Vodháněl, 64. Breite, 90+1. Navrátil

Rozhodčí: Kotala - Dresler, Bureš. ŽK: Brodziansky, Zinhasovič, Omasta – Navrátil, Zorvan. Diváci: 592.

Třinec: Adamuška – Bouguetouta, Brak, Straňák, Vlachovský – Brodziansky (86. Samiec), Zinhasovič – Omasta, Vučičevič (68. Holík), Clement – Dedič (68. Machuča). Trenér: Roman West.

Sigma: Trefil – Matys (46. Pokorný), Vraštil, Zmrzlý – Chvátal, Zorvan (71. Pospíšil), Breite, Vodháněl, Sláma (65. Šíp) – Juliš (79. Kramář), Muritala (46. Navrátil). Trenér: Václav Jílek.