„Soupeř vyhrál zaslouženě. Z naší strany to byl výkon jako bez koncentrace. Nasekali jsme spoustu chyb. Jako by se o nic nehrálo. Zbytek sezony už jen dohráváme,“ konstatoval v podstatě smířeně olomoucký trenér Radoslav Látal, který podobně jako Houska po sezoně Sigmu opustí.

„Je to hořký konec. Mrzí mě to, že poslední zápas prohrajeme po takovém výkonu,“ řekl Látal.

„Měli jsme obrovské problémy se sestavou. Nechci nikomu sahat do svědomí. Beneš hrál se sebezapřením, za to si zaslouží poděkovat, protože dalšího stopera už bychom neměli. Vzali jsme i některé mladé hráče. Na hře to bylo vidět,“ doplnil Látal.

Olomouckou obranu větral především útočník Václav Drchal. V prvním poločase parádní přízemní přihrávkou připravil gól pro Jiřího Klímu. Hosté po jeho dobré práci měli i další šance. Sám na branku šel Zmrhal, Klímovu tvrdou ránu vyrážel Mandous. Po další Drchalově přihrávce Klíma akrobaticky trefil tyč.

Sigma vyprodukovala jen dvě střely vedle. Hned na začátku pálil po otočce vedle Chytil. Podobně dopadl Látalův pokus.

„Úvod nebyl podle představ. Nedokázali jsme podržet míč a byli jsme od soupeře daleko. Postupně jsme se do hry dostali. Útoky byly nebezpečné. Měli jsme tam i další šance, abychom náskok zvýšili. Vstup do druhé půle byl daleko lepší,“ řekl trenér Karel Jarolím, který v lize odkoučoval jubilejní 350. zápas a jeho svěřenci mu dali pěkný dárek.

Po přestávce Boleslav rozhodla dvěma údery ze vzduchu. Hned po obrátce se po rohu prosadil Drchal.

Všechno špatně

Olomouc mohla snad zápas zdramatizovat, kdyby po centru Látala nelapil Chytilovu hlavičku skvělým zákrokem Šeda.

„Rozhodl asi už druhý gól, i když Olomouc ještě měla jednu nebezpečnou situaci. Tam nás Honza Šeda podržel. Jsem rád, že jsme po přestřelce se Spartou udrželi čisté konto,“ liboval si Jarolím.

V 72. minutě pečeTil výsledek střídající Michal Škoda, prodloužil dlouhý míč přesně k zadní tyči.

„Je to těžké, když dostaneme gól z prvního brejku a pak ze dvou standardek. Je to pořád dokola,“ posteskl si loučící se kapitán Sigmy David Houska.

Z olomouckého pohledu vše vystihující resumé „Všechno špatně“ podtrhl střídající mladík Fiala, kterému rozhodčí udělil dvě žluté karty a druhý start v lize mu ještě zkrátil.

Kalich hořkosti Sigma vypila v úplném závěru, kdy Poulolo ani z pár kroků neprocpal míč do sítě.

Ligu olomoučtí fotbalisté definitivně zakončí příští sobotu v Liberci. V tabulce už neskončí hůře než desátí. Přeskočit ještě mohou devátou Bohemku.

SK Sigma Olomouc – FK Mladá Boleslav 0:3 (0:1)

Branky: 17. Ji. Klíma, 47. Drchal, 72. Škoda. Rozhodčí: Cieslar – Flimmel, Melichar. ŽK: Fiala – Skalák, Škoda, Řezník. ČK: 82. Fiala.

Sigma: Mandous – Látal, Beneš, Poulolo, Hála (46. Šíp) – Zahradníček (66. Fiala), Houska (89. Uriča), Zmrzlý, Breite, Daněk (67. Daněk) – Chytil (83. Hapal). Trenér: Radoslav Látal.

Ml. Boleslav: Šeda – Douděra, Řezník, Šimek (46. Ja. Klíma), Preisler – Skalák (86. Dufek), Dancák, Matějovský (70. Budínský), Zmrhal – Drchal, Ji. Klíma (70. Škoda). Trenér: Karel Jarolím