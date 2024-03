Fotbalisté Sigmy Olomouc posedmé v řadě nevyhráli před vlastními fanoušky. S Pardubicemi prohráli po velké chybě Matúše Macíka a gólu od bývalého hráče Tomáše Zlatohlávka 0:2.

SK Sigma Olomouc - FC Zbrojovka Brno 0:2 Matúš Macík | Foto: SK Sigma Olomouc

Bez potrestaných za karetní tresty Lukáš Vraštila, Jakuba Pokorného a Jana Vodháněla vstoupila Sigma po reprezentační přestávce do duelu s Pardubicemi. Poprvé v základní sestavě dostali příležitost František Matys a Štěpán Langer.

To Pardubice se musely obejít bez hlavního trenéra Radoslava Kováče, kterého zastupoval jeho asistent David Mikula. Pro stopku za červenou kartu nemohli hosté nasadit ani Denise Halinského, Pabla Ortize a Martina Chlumeckého. Pro zranění pak nebyli k dispozici bývalí sigmáci Kryštof Daněk či Kamil Vacek.

Na první zajímavou situaci se čekalo do 23. minuty, kdy po se po rohu dostal míč k Marešovi a ten z otočky přestřelil. Chvíli nato Macík tak tak vyškrábl přízemní ránu Hlavatého na roh.

Sigma se poprvé dostala do větší šance po půl hodině hry, centr Pospíšila mířil na Juliše, který jej ale nedokázala tečovat mimo dosah Kinského.

Obrovská minela přišla ve 33. minutě. Beneš dával malou domů brankáři Macíkovi, který nebyl pod tlakem, chtěl si podrážkou míč zastavit a už se rozhlížel komu přihraje. Jenže slovenský brankář zvedl nohu příliš, míč mu projel pod kopačkou a Andrův stadion ztichl. Pardubice vedly 1:0.

„Takových gólů jsem viděl spoustu. Byl nepříjemný, protože spustil to, že musíme dotahovat, ale budeme se bavit spíše o naší hře, která byla neslaná,“ popisoval olomoucký trenér Jiří Saňák.

„Začátek nám vyšel dobře, nedostali jsme se do větší šance, ale kluci plnili věci do defenzivy, ofenzivy i rozehrávky. Chtěli jsme dohrávat míče do Macíka, aby neměl čas. My jsme sbírali po jeho odkopech hodně míčů. Byl z toho i šťastný gól, ale chystali jsme se na to,“ řekl hostující kouč David Mikula, který zaskakoval za Kováče.

Rázem mohl vyrovnat Breite, ale jeho střela zevnitř pokutového území postrádala razanci. Minutu a půl před přestávkou Juliš nedoskočil na Pospíšilův centr, z odraženého míče následně pálil Breite, ale Kinský střelu pokryl.

Hned po dvou minutách druhé půle Macík vytáhl dobrý zákrok proti střele Krobota. Domácí gólman se za hrubku v první půli vykoupil, protože v 55. minutě podklouzl Beneš a Patrák na něj běžel úplně sám. Macík však jeho zakončení vyrazil.

Sigma byla blízko vyrovnání v 65. minutě. Slámovu přízemní pobídku zakončoval Chvátal, ale Kinský reflexivně vykopl. Dvanáct minut před koncem Macík zákrokem proti střele zpoza vápna udržel naděje Hanáků na vyrovnání.

Olomouc si v závěru utkání žádný velký tlak na vyrovnání nevytvořila. Naopak v první nastavené minutě šly Pardubice do brejku tři na dva, které Hlavatý vyřešil přihrávkou na Zlatohlávka, jenž gólem proti bývalému týmu stanovil konečné skóre 2:0. Sigma tak před domácími fanoušky, kteří několikrát za zápas vyvolávali pokřik: „Minář ven,“ nevyhrála posedmé v řadě. Čtyři kola před koncem si tak výrazně zkomplikovala boj o šestku.

„Nepodařil se nám záměr se kterým jsme do utkání šli. Potvrdila se běhavost Pardubic, byly u odražených míčů, byli jsme neaktivní, pasivní. Do druhé půle jsme tam dali Singhateha, chtěli jsme zlobit z křídelních prostorů, což se v nějakých fázích dařilo. Pardubice to mohly dříve rozhodnout, my jsme měli také nějaké šance ale nebyli jsme efektivní,“ hodnotil Saňák.

SK Sigma Olomouc - FK Pardubice 0:2 (0:1)

Branky: 32. vlastní Macík, 90+1. Zlatohlávek.

Rozhodčí: Berka - Ratajová, Kotík. ŽK: Singhateh - Patrák, Tischler. Diváci: 3366.

Olomouc: Macík - Chvátal, Beneš (58. Sláma), Matys (81. Fiala), Novák - Ventúra (46. Singhateh) - Langer (85. Uriča), Breite, Pospíšil, Zorvan (58. Fortelný) - Juliš. Trenér: Jiří Saňák.

Pardubice: Kinský - Kukučka, Donát, Surzyn - Mareš, Solil, Icha, Patrák (65. Tischler), Hlavatý - Sychra (72. Brdička (87. Černý)), Krobot (65. Zlatohlávek). Trenér: David Mikula.