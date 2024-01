„Je to takové nutné zlo, ale k té přípravě to zkrátka patří. Přežili jsme to ale a máme zase na rok klid," říkal 32letý borec krátce po absolvování všech fyzických testů v neředínském aplikačním centru Baluo při Univerzitě Palackého a pokračoval: „Přišlo mi, jako by ani žádné volno nebylo. O svátcích jsme byli stále na nějakých rodinných návštěvách, pak jsme jeli na pár dní do Polska na hory a hned po návratu jsem se hlásil tady. Uteklo to zkrátka jako voda."

Stále mi někdo běhal za zadkem

Pospíšil, který Sigmu posílil v zimní přestávce minulého prvoligového ročníku z polského Bialystoku, zatím možná trochu zaostává za očekáváním a nadějemi, které do něj olomoučtí fanoušci vkládali. Jak ale sám říká, určitě ještě neřekl své poslední slovo.

„Začátek byl možná až nad míru dobrý, až jsem si na sebe vytvořil až příliš velká očekávání a už to tak dobře nešlo. Navíc si na mě soupeři postupně začali dávat pozor a stále jsem cítil, jak mi někdo běhá za zadkem. Jsem ale přesvědčen, že na jaře uvidíte Martina Pospíšila takového, jaký se vrátil," hlásí odhodlaně.

Po devatenácti podzimních zápasech je Sigma s 28 body pátá, což by jí sice zaručovalo postup do evropských pohárů, její náskok na šestý Baník a sedmou Mladou Boleslav však činí pouhý jeden bod. Je tedy jasné, že rozhodovat bude doslova každá maličkost. „Věřím, že ty pohárové příčky nakonec urveme. Přece jen, tým na to máme kvalitní až dost," říká sebevědomě.

Příprava v Polsku? Intenzivnější