Hanáci do ní půjdou z desátého místa. Dva body náskoku mají na Teplice, proti kterým odehrají první zápas po zimní přestávce. Na elitní šestku jich ztrácejí sedm.

„Nedívám se na tabulku ani nahoru, ani dolů. Uděláte sérii a můžete se hned v tabulce posunout. Víme, že musíme získat 38 nebo 40 bodů a budeme mít klid. Ty body ale za nás nikdo neudělá,“ řekl trenér Radoslav Látal.

„Musíme být realisté. Kádr máme na sedmé až desáté místo. Hranice, kdy můžete atakovat horní skupinu a nebo naopak tu spodní, je tenká. Kdybychom nepokazili čtyři nebo pět zápasů v posledních minutách asi jsme atakovali spíš tu horní. Ale pokazili jsme, tak jsme blíž té spodní,“ řekl sportovní ředitel Ladislav Minář.

Manažerský úspěch

V kádru Sigmy bylo přes zimu živo. Odešel nejlepší podzimní střelec Jakub Plšek a později také mladý talentovaný obránce David Zima. Hanáci za ně vyinkasovali přes 40 milionů korun.

„Tak vysokou částku za Zimu, který má dva starty v lize, beru jako manažerský úspěch. Větší by byl, kdybychom byli tak silní, že nikoho pouštět nemusíme, ale to se nepovedlo,“ pousmál se Minář.

Kádr opustili také záložník Jiří Texl (Opava) a útočník Ismar Tandir (slovenské Pohronie). Dorazil jen útočník Lukáš Juliš na hostování ze Sparty.

„Kdyby nebyl dlouhodobě zraněný Martin Nešpor, tak ani nikoho nehledáme,“ prozradil Minář.

„Věříme, že Juliš dokáže nahradit Plškovy góly,“ dodal Látal, který byl spokojen s výkony týmu v přípravných zápasech.

„Vím, že o výsledky nejde, ale hlavně dva zápasy v Turecku s Karabachem a Orenburgem byly hodně kvalitní. Na kluky jsem apeloval, aby se i v přípravě učili zápasy dohrávat a vyhrávat, protože s tím jsme měli na podzim problémy. Myslím, že jsme na tom zapracovali a zlepšilo se to,“ prohlásil Látal, jenž si pochvaloval i větší semknutost týmu.

„Můj dojem je, že parta se v Turecku utužila,“ doplnil.

Pilař? Všechno je možné

Hanáci měli na čem pracovat. Kolem týmu byl na konci podzimu i v zimě humbuk kvůli Václavu Pilařovi.

Záložník si postěžoval do médií na trenéra, byl odeslán do béčka, pak proti němu společně veřejně vystoupili hráči. V průběhu zimní přípravy se ale do týmu vrátil.

„Pro mě bylo zásadní, že proběhla schůzka za účasti já, trenér, hráč, manažer. Na té schůzce se udělal nějaký závěr. Nebral jsem to jako risk. Teď je všechno otevřené. V létě mu končí smlouva, ale stát se může i to, že odejde, i to, že budeme jednat o nové smlouvě. Záleží na něm. Jak bude držet zdravotně, jak se mu bude dařit sportovně. Všechno je možné,“ uvedl Minář.