VIDEO: Jak bydlí Sigma na Maltě? Kadeřnictví, wellness i bazén na střeše

/PŘÍMO Z MALTY/Fotbalisté Sigmy Olomouc jsou již týden na soustředění na Maltě. Bydlí v hotelu Salini, odkud den co den dojíždějí do deset kilometrů vzdáleného komplexu národního stadionu Ta´Qali, kde trénují. Cesta jim zabere přibližně patnáct až dvacet minut. Jak to ale vypadá na hotelu? Podívejte se na video, kterým vás provedou Štěpán Langer, Jan Fiala a Tadeáš Stoppen.

Prohlídka hotelu Sigmy Olomouc na soustředění na Maltě | Video: SK Sigma Olomouc