Fotbalisté Sigmy Olomouc v posledním zápase zimní přípravě remizovali s Vejle 1:1. Z penalty se v závěru prosadil Singhrateh, ale dánský soupeř ještě dokázal vyrovnat.

SK Sigma Olomouc - Vejle | Foto: SK Sigma Olomouc

Výsledkově nepovedený závěr přípravy prožila Sigma Olomouc. Poslední dva duely s Kroměříží a Ludogorcem Razgrad prohrála o dvě branky, generálkou s předposledním celkem dánské ligy si chuť příliš nespravila.

V bráně nastoupil Matúš Macík, což pravděpodobně značí, že začne jarní část FORTUNA:LIGY jako jednička. Po menším zranění se do utkání vrátil stoper Vít Beneš, který proti bulharskému soupeři absentoval.

V posledním utkání Sigmy v Turecku se na gól čekalo dlouho. A delší dobu se hrálo také bez větších šancí. Až po půl hodině hry dvakrát zahrozil Juliš, brankář soupeře byl ale vždy připraven. Ještě před poločasem vychytal také pokus Beneše.

Po změně stran, kdy udělal kouč Václav Jílek o přestávce jedinou změnu, se Hanáci poprvé radovali, jenže trefa Juliše neplatila pro ofsajd. O dvě minuty později v 58. minutě šel Vodháněl sám na gólmana, ale ani on jej nepřekonal.

Dvacet minut před koncem přihrával Singhateh po kombinaci s Mosesem před odkrytou bránu Fortelnému, jenže ten v pádu minul. Neujala se ani rána Slámy, a tak si Sigma musela pomoci standardkou.

Pět minut před koncem byl ve vápně faulován Štěpán Langer a pokutový kop proměnil Ebrima Singhateh. Už to vypadalo, že vstřelil vítězný gól, jenže ve třetí minutě nastavení skončila tečovaná střela Linda za zády brankáře Macíka a duel tak skončil 1:1. „Ebrima vytvořil dvě šance, proměnil penaltu a ukazuje sílu. Musím jej ale pokárat, protože gól jsme inkasovali po jednoduché ztrátě na polovině soupeře. Potom padl ze střely, která by ani nešla na bránu,“ litoval Václav Jílek.

„Důležitost výsledků přijde v sezoně, ale jsme zklamaní. Chtěli jsme soustředění zakončit vítězstvím a jednoduchou matematikou to dnes bylo 6:0 na čisté šance. My jsme je ale zahazovali. Je pozitivní, že jsme si je vytvářeli, ale v proměňování jsme selhali. Fantastickými zákroky je podržel brankář, šlo to ale ruku v ruce s naší nemohoucností,“ pokračoval Jílek.

Nyní již Sigmu čeká poslední týden přípravy v domácích podmínkách, kde se bude chystat na sobotní vstup do jarní části FORTUNA:LIGY. V Liberci hraje v 15 hodin. Zimní pauzu zakončila s bilancí dvou výher, tří remíz a dvou porážek s celkovým skóre 8:9.

„Máme v sestavě ještě dva otazníky, zbytek je jasný. Drobné problémy s rukou má Filip Novák, uvidíme, jak na tom budeme zdravotně,“ nastínil k prvnímu mistrovskému duelu Jílek.

SK Sigma Olomouc - Vejle 1:1 (0:0)

Branky: 85. Singhateh z pen - 90+3. Lind.

Olomouc: Macík - Pokorný, Beneš (61. Vraštil), Novák (61. Fortelný) - Chvátal (61.Kříšťál), Breite (80. Dele), Pospíšil (46. Ventúra), Sláma - Vodháněl (61. Moses), Zorvan (61. Langer) - Juliš (61. Singhateh). Trenér: Václav Jílek.