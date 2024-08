Začalo to už desátou minutou úvodního duelu v Českých Budějovicích, když Filip Zorvan trefil z přímého kopu tyč. To předznamenalo, že exekutory standardních situacích v Olomouci mají dobré. Sigma však první dva duely ze standardek mlčela. Pomineme-li proměněnou penaltu právě Filipa Zorvana.

Proti Teplicím ale šla do vedení po evidentně nacvičeném signálu, kdy klubko hráčů nabíhalo ze zadu malého vápna, Spáčil si odskočil na jeho hranici a hlavou trkl míč do sítě. Exekutor? Nepřekvapí. Filip Zorvan.

Na Slavii Hanáci branku nedali, nicméně se vyřádili naposledy proti Mladé Boleslavi. Tři góly a všechny tři po standardkách. Nejprve obdobný signál jako proti Teplicím, jen z druhé strany a jiný exekutor. Sláma čepoval míč na přední tyč a Mikulenka byl na správném místě.

„Je to o tréninku, ve sladění kopajícího a náběhu ostatních. Je to i otázka ušití na míru v rámci postavení konkrétního soupeřova týmu. Snažíme se to vždycky vymyslet a pak je to o samotné realizaci a preciznosti provedení. Jsem rád, že jsme byli extrémně nebezpeční. Věnovali jsme tomu pozornost. Věřili jsme, že jestli je někde Boleslav zranitelná, tak jsou to jejich defenzivní standardky. O to víc si cením, že jsme to dokázali prodat a zužitkovat,“ usmíval se trenér Tomáš Janotka, v jehož týmu mu pomáhají také asistenti Ivo Gregovský a Michal Vepřek.

„Boleslav měla v bránění mix. Dva hráče v zóně a zbytek osobně, takže se to snažíme vymyslet na klíč,“ dodal Janotka.

Druhý gól padl po přímém kopu z poloviny hřiště. Centr Slámy odvrátil soupeř jen na hranici vápna, kde si jej našel Kliment a z voleje o tyč dal krásný gól. Nebylo to jen o gólech. Sigma byla po standardkách také nebezpečná. Zahrávala deset rohů, jeden z nich sehrála opět secvičeně na Pokorného, jeho hlavičce chybělo jen lepší umístění. Po nepovedeném centru Zorvana z přímáku pak Kliment zkoušel nůžky.

„Záleží na tom konkrétním signálu. Máme hráče, na které to chceme hrát cíleně a když je to nastoupaný roh, tak je otázka, kam to kopající kopne. Je na hráčích, aby se dobře rozložili. Krásný byl signál na Pokyho v prvním poločase, kdy jsme vnímali, že tam vzniká díra v oblasti penalty. Tam je potřeba, aby ostatní kluci udělali správný servis a uvolnili prostor. Vzali osobně bránící protihráče,“ popisoval Janotka s tím, že nebezpečných dokáže být více jeho hráčů.

Poslední vítězná branka pak byla opět po rohu. Tentokrát nový exekutor, vracející se Jan Vodháněl a tradiční střelec Jan Kliment, který si na jeho centr naběhl. „Pokud si vytvoříte deset rohů, máte větší šanci, že se z nich prosadíte. My jsme si jich v závěrru vytvořili dost a kluci ukázali charakter, že šli do konce utkání za vítězstvím,“ řekl logicky Janotka.

Jenže deset rohů bylo nad limit Sigmy z předchozích zápasů. Celkově jich totiž v pěti duelech zahrávala 24, standardek celkem 335. Oba tyto ukazatele ji řadí přímo do průměru soutěže.

Mladý, ale vyvážený

Hanákům se také daří při střelbě, jelikož mají druhou nejlepší úspěšnost. Ze sedmnácti střel na bránu dali osm gólů, celkově vypálili 53 krát a úspěšnost je tak 15,1 procento. Lepší má jen Viktorie Plzeň. I proto se nyní Janotkovi svěřenci vyhřívají na čtvrtém místě. Velká prohlášení však kouč zatím nedělá.

„Chceme skončit co nejvýš, na co nám síly budou stačit. Nemáme to stanovené. Zatím nepřemýšlíme. Nebudeme mít silácké řeči. Nechci, aby to znělo jako alibi. Vnímám, že kluci chtějí a je tam vůle po vítězství. Je to pro mě skvělý signál, že sezona může být úspěšná a nebude problematická. Tomu se chceme vyhnout. Potřebujeme čas, práce je nad hlavu. Jsem vděčný, kolik máme bodů. V konkurenci nic vyhlašovat nebudeme,“ řekl jasně po pátém kole.

Sám ví, že tým je mladý, ale zároveň podle něj dobře vyvážený. Sám pak nechce dovolit, aby někdo létal v oblacích. „Když někdo trošičku vyletí, tak myslím, že do toho dokážu říznout. Tohle mám dobré. To umím,“ pousmál se.

„Patří to k tomu. Víme, že sláva je pomíjivá. Musí tam být soulad zdravého sebevědomí s pokorou, protože jinak vám to nafackuje. Snažíme se o to, aby kluci nelétali v oblacích. Ještě jsme nic nevyhráli a ničeho nedosáhli, takže na to nemáme právo. Máme deset bodů, co to znamená v kontextu celé sezony? Neznamená to nic. Zajíci se počítají až po honu. Řekneme si po podzimu, nebo na konci sezony, jak to vypadá. Jsem rád, jak se kluci prezentují, a to bych chtěl vztáhnout na všechny. Nejen na mladé. Mladý vedle mladého nevyroste. Chtěl bych, abychom byli vnímaní, že tým je vyvážený z hlediska nějaké věkové struktury a že mu to aktuálně pomohlo,“ pokračoval.

Nyní má volný víkend na to, aby tým připravil na zajímavý duel s Baníkem Ostrava, který se bude hrát 1. září, od půl třetí na Andrově stadionu. Víkendový duel s Plzní byl totiž odložen.

„Můžeme v uvozovkách vydechnout, protože hrajeme až za dva týdny. Předzápasový cíl, mít po zápase deset bodl, se nám podařil. Takže to můžeme oslavit, ale určitě nebudeme uspokojení,“ uzavřel. Navíc bude mít delší čas na zotavení Jan Fiala, který laboruje se zhmožděninou zadního stehenního svalu.