O přestupu informoval klubový web.

Papírově bude transfer dotažen během následujících dní.

Sigma o Poulola usilovala delší čas. Původně se zdálo, že by mohl dorazit už v červenci. Tehdy ale ještě jednání dohodou nedopadla.

„Jedná se o kvalitního hráče, takže jsme byli ochotní čekat,“ vysvětlil trenér Radoslav Látal.

„Má vynikající postavu a práci s míčem, proto jsem rád, že ho mám v týmu. Přivádíme ho jako hráče, který by měl patřit do základní sestavy, ale musí si to vybojovat jako všichni ostatní,“ doplnil Látal.

Minutu v La Lize

Třiadvacetiletý a 189 centimetrů vysoký Poulolo naposledy působil ve španělském Getafe, kde hrál v drtivé většině případů za třetiligový B-tým.

V áčku prvoligového klubu si připsal v minulé sezoně dva starty. Devadesát minut odehrál jako pravý obránce v pohárovém utkání s El Palmar ze čtvrté ligy.

Na minutu pak naskočil v červenci do ligového utkání proti Deportivu Alavés.

Pro Sigmu může Poulolo představovat alternativu hned na několik pozic.

„Může nastoupit na stoperu i jako střední defenzivní záložník,“ řekl Látal, který hodlá nové akvizici dopřát čas na aklimatizaci.

„Měl tři týdny herní pauzu. Postupně se do toho bude dostávat. Bude mít prostor, aby poznal prostředí a spoluhráče. Od dnešního dne s ním budeme pracovat. Věřím, že ho brzy uvidíme v mistrovském utkání,“ dodal kouč Sigmy, která se po reprezentační přestávce vrátí do ligového kolotoče pátečním utkáním proti Bohemians.