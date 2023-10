Sigma Olomouc remizovala ve 12. kole FORTUNA:LIGY v Pardubicích 1:1. V první půli se trefil z penalty nařízené po zásahu videa bývalý sigmák Kryštof Daněk. Hanáci zachránili remízu v nastavení. Po standardní situaci si dal vlastní branku Denis Halinský. Pro Sigmu je to tak první remíza v sezoně.

Fanoušci Sigmy na stadionu v Pardubicích | Video: Michal Muzikant

Dva marodi se trenérovi Václavu Jílkovi uzdravili natolik, aby je zařadil do základní sestavy (brankář Tomáš Digaňa a obránce Ondřej Zmrzlý), další dva zůstali jen na lavičce. Těmi však byli dva nejlepší střelci Lukáš Juliš (5 branek) a Jan Vodháněl (4 branky) - oba se však v průběhu hry na trávník dostali.

Domácí Pardubice měly nevýhodu v tom, že jejich trenér Radoslav Kováč zůstal kvůli žlutým kartám pouze na tribuně. Ještě před začátkem duelu měl ale velmi dobrou náladu. Na bývalého kouče Sigmy Petra Uličného, který seděl o pár řad pod ním, křičel s úsměvem: „Treňo, to jste mě naučil vy, moc mluvím.“

Pardubický celek navíc vyrukoval na Olomouc s třemi bývalými hráči Sigmy Kamilem Vackem, Michalem Surzynem a Kryštofem Daňkem. V průbehu hry se na trávníku objevil také Tomáš Zlatohlávek. Nemohl však pro zranění a domluvu mezi kluby využít Jakuba Matouška, který v Pardubicích z Hané hostuje.

Zdroj: Michal Muzikant

Úvodní čtvrt hodina spíše nudila, ale na jejím konci si vypracovala Sigma první velkou šanci zápasu. Pardubice neuhlídaly aut do svého vápna, Ventúra našel na zadní tyči Chvátala, který z rohu malého vápna poslal svůj volej do Budínského.

„Tímto jsme korunovali celkem slušný vstup do utkání,“ hodnotil Jílek.

Zajímavá situace nastala v 18. minutě. Hlavní rozhodčí Rouček nejprve málem vůbec neodpískal faul Breiteho na hranici šestnáctky, nakonec ale po pár sekundách nařídil přímý kop. Když už byla postavená zeď, byl zavolán k videu a usoudil, že nedovolený zákrok byl ve vápně a nařídil pokutový kop.

„Sporná situace, neviděl jsem, těžko můžu hodnotit objektivně. Ťuknutí na hranici vápna, ani nevím, jak moc velký faul to byl. Asi to bude spadat do problematického hodnocení,“ řekl k důležitému momentu.

Penaltu následně bezpečně proměnil Kryštof Daněk ve vedoucí branku, proti svému bývalému klubu však neslavil. „Poločas jsme dohrávali v obrovské katastrofě, absolutně bez kvality, aktivity, sebevědomí. Branka se na nás podepsala víc, než jsem si dokázal představit. Nevím, z jakého důvodu. Odehráli jsme nejhorší poločas v sezoně,“ kroutil hlavou Jílek.

Následně měli domácí dva náznaky šancí, s jedním si poradila obrana, s druhým brankář Digaňa. Na druhé straně pak Pospíšil vybídl Zorvana, který z úhlu minul.

Sigma měla velkou šanci na vyrovnání ve 38. minutě z rohového kopu, ale po signálu Zmrzlý ani dorážející Pokorný nedokázali dostat míč za Budínského. Na druhé straně mohl po akci na pravé straně zvýšit Daněk, ale jeho tečovanou střelu dostal Digaňa na roh.

Na nepříznivý vývoj reagoval trenér Jílek tím, že poslal na hřiště Jana Vodháněla, který hned hru oživil a po jeho akci mohl jít sám do vápna Zifčák, domácí stoper Ortiz jej však těsně před vápnem fauloval, ale i přes protesty hostů viděl jen žlutou kartu. Smolné bylo pro Sigmu i to, že kartu viděl také Vodháněl a jelikož byla čtvrtá, tak jí bude proti Zlínu chybět.

Trenér Kováč si naopak ve druhé půli stěžoval, že je jeho tým pasivní, načež dal pokyn na lavičku, aby jeho realizační tým střídal a šlo hned o trojitou změnu po hodině hry.

A vypadalo to, že se střídání povedla. Po ztrátě Sigmy na půlce útočné poloviny táhl akci Patrák, následně se dostal do vápna míč k Daňkovi, který nejprve akci překombinoval, přesto se dostal k nepříjemné střele, kterou Digaňa vyrazil jen k Tischlerovi a ten ji dorazil v 64. minutě do sítě. Jenže video odhalilo, že Krobot, který stál v cestě míče, byl v ofsajdu a sudí tak branku neuznal.

„Obrovské ovlivnění zápasu, za mě regulérní gól. Nechápu počínání rozhodčích, náš hráč byl úplně mimo postavení Digani,“ zlobil se asistent trenéra Kováče David Mikula, který za něj v utkání zaskakoval. „U nás stálo štěstí, po druhé brance už bychom se do toho těžko dostávali,“ uznal Jílek.

Sigma ve druhé půli ztrácela spoustu míčů, ze kterých chodily Pardubice do rychlých brejků, ty ale nedokázaly vyřešit ve finální fázi.

V poslední desetiminutovce si ale hosté vytvořili tlak, který vygradoval ve čtvrté nastavené minutě, kdy Breite rozehrál na krátko přímý kop s Vodhánělem, který následně centroval, souboj podstoupil Zmrzlý, díky čemuž míč propadl až k Denisi Halinskému, který si nešťastně srazil míč do vlastní brány.

„Vzhledem k průběhu a tomu, jak šťastně jsme vyrovnali, musíme bod brát. Druhý poločas jsme sice byli lepší a postupně si vytvářeli i tlak. Ale gólové šance z toho nebyly. Každopádně jsme měli sílu nahoře, kam jsme vytáhli Beneše, byl tam také Juliš či Fiala a možnost nějakého vypadeného míče tam byla,“ uzavřel Václav Jílek.

FK Pardubice - SK Sigma Olomouc 1:1 (1:0)

Branky: 22. z pen. Daněk - 90+4. vlastní Halinský.

Rozhodčí: Rouček - Hrabovský, Šimářek. ŽK: Ortiz, Daněk, Patrák - Vodháněl. Diváci: 3141.

Pardubice: Budínský - Icha, Halinský, Ortiz, Surzyn - Vacek - Daněk (85. Zlatohlávek), Hlavatý (85. Donát), Míšek (60. Tischler) , Sychra (60. Krobot) - Černý (60. Patrák) . Trenér: David Mikula.

Olomouc: Digaňa - Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Chvátal (86. Vraštil), Breite, Ventúra (46. Vodháněl), Navrátil (64. Fortelný) - Pospíšil (77. Fiala), Zorvan - Zifčák (64. Juliš). Trenér: Václav Jílek.