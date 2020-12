„Myslím si, že to byl jeden z našich nejhorších výkonů v sezoně. Nejspíš jsme si nezasloužili ani bod. Nepodrželi jsme míč vepředu. Měli jsme problémy i v soubojích. Jablonec nás přehrával ve středu, tam jsme hořeli. Velmi dobře kombinovali,“ hodnotil zklamaný olomoucký kouč Radoslav Látal.

Jeho soubor ukončil jedenáctizápasovou šňůru bez porážky a obratem skočil do nové, šestizápasové série bez vítězství. V předchozích pěti duelech Sigma remizovala.

Zápas sám se zdál být přinejmenším v prvním poločase poměrně vyrovnaný. Jablonec lépe začal a Pilařova rána po nepovedeném odkopu obránce Vepřeka zacinkala i za přispění brankáře Mandouse o tyčku.

Chytilova trefa

Na druhé straně jako první zahrozil až po dvaceti minutách Pablo González. Jeho střela šla ale těsně vedle. Sigma se dostala do vedení ve 24. minutě. Vepřekův střílený centr uklidil hlavou do sítě s trochou štěstí Mojmír Chytil a Hanáci v šestém zápase za sebou šli do vedení.

Ani tentokrát ale náskok neudrželi. Ve 36. minutě totiž dali příliš mnoho prostoru u levé postranní čáry Krobovi, ten našel ve vápně Doležala a Mandous těsně nedosáhl.

„Vstup do zápasu byl z naší strany dobrý. Měli jsme šance hned od začátku i převahu v poli. Když jsem viděl Olomouc v Ostravě, tak jsem měl velký respekt,“ říkal trenér Jablonce Petr Rada.

„Dostali jsme smolný gól po teči. Z výkonu jsem ale cítil že bychom mohli něco udělat, protože jsme pořád hráli aktivně,“ dodal.

I po změně stran vlétl do utkání lépe Jablonec. Hned v první minutě musel Mandous zasahovat proti Pilařovi, který byl před ním úplně sám. Vzápětí Doležal trefil hlavou břevno.

Nakonec rozhodla 67. minuta. Zelený trefil zblízka do ruky obránce Sladkého a kopala se penalta. Ladra ji se štěstím protlačil skrz Mandousovy rukavice.

Jablonecká pojistka

Jablonecká pojistka přišla šest minut před koncem. Greššák lajdácky nechal odcentrovat soupeře a Doležal se ke gólové hlavičce protlačil přes oba olomoucké stopery.

„Čekal jsem, že půjde Mandous z branky, ale zůstal na čáře. Já jsem nakonec ani nevyskočil, jen jsem do toho trknul. Jsem rád, že jsem mužstvu mohl takhle pomoct, když nám chyběl Ivan Schranz,“ uvedl bývalý olomoucký útočník Doležal.

Jablonec tedy odskočil Sigmě na sedm bodů a posunul se minimálně dočasně na druhé místo.

„Druhé místo je krásné, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně výhry nás těší. Myslím si, že spousta lidí si myslela že už ustupujeme, říkali nám second hand, to nás nabudilo. Na druhou stranu je 14 kol a ještě jich spousta zbývá. Nemá cenu se dívat moc na tabulku,“ řekl Rada.

Olomoučané zůstávají v tabulce čtvrtí, ale ve středu ji může přeskočit hned několik soupeřů.

„Je velká škoda těch zápasů, které jsme nedotáhli. Klidně jsme mohli mít o tři čtyř body víc a vypadalo by to jinak. Musíme si všechno vyhodnotit. Všechno je teď dost čerstvé,“ doplnil Látal.

SK Sigma Olomouc - FK Jablonec 1:3 (1:1)

Branky: 24. Chytil – 36. a 83. Doležal , 67. Ladra z pen. Rozhodčí: Hocek – Dobrovolný, Dohnálek. ŽK: Hubník – Krob, Hübschman, Martinec.

Olomouc: Mandous – Sladký (78. Látal), R. Hubník, Poulolo, Vepřek – P. González (84. Zahradníček), Breite (46. Greššák), Houska, Chytil, Falta (78. Hála) – Yunis (46. Nešpor). Trenér: Radoslav Látal.

Jablonec: Hanuš – Libor Holík, Martinec, Zelený, Krob – Hübschman – Pleštil (68. Jovović), Považanec (90+2. R. Hrubý), Ladra, Pilař (76. Podaný) – Doležal. Trenér: Petr Rada.