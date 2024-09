Hanáci v úterý prohráli dohrávku šesté kola v Plzni (1:2), no z té se chtějí před dalšími zápasy poučit. V praxi to bude znamenat zlepšení ofenzivy a hlavně minimalizování zbytečných chyb. „Vyhodnotili jsme si to, byly tam klasicky dobré i špatné věci. Hráče jsme upozorňovali na to, co potřebujeme zlepšit, abychom soupeře nepouštěli tolik do šancí,“ řekl Tomáš Janotka, trenér SK Sigma.

Naposledy v Plzni nedohrál pro zranění útočník Lukáš Juliš. Po vyšetření u známého ortopéda Jiřího Lošťáka se naštěstí ukázalo, že nejde o vážné poškození kolena. „Nejhorší prognózy z pohledu poškození vazů se nepotvrdily, jsme rádi, že magnetická rezonance ukázala, že se v jeho případě bude jednat o pauzu v řádu týdnů,“ řekl Janotka.

Sigma je po sedmi odehraných kolech na šestém místě, má jedenáct bodů. Dukla je třináctá, získala o čtyři body méně. A i kdy je nováčkem, nejde o nezkušeného a jednoduchého soupeře. „Čeká nás velice houževnatý protivník, skvěle organizovaný tým, který dobře brání a soupeře nepouští do šancí. Dukla má zkušené hráče jako jsou Hora, Mešanovič nebo Řezníček, takže mají sílu dopředu. Je to velice nepříjemný soupeř,“ uvedl Janotka.

Dukla má v kádru dva hráče, kteří před časem působili na Andrově stadionu – jsou to záložník Pavel Moulis a útočník Jakub Řezníček.

Sigma pomůže zasaženým povodněmi

Záplavy, které postihly několik oblastí České republiky, se bohužel nevyhnuly ani Olomouckému kraji včetně nejbližšího okolí Olomouce. Sigma by ráda pomohla alespoň částečně zmírnit následky velké vody, klub proto věnuje na pomoc postiženým ze zasažených míst výtěžek ze vstupného z domácího utkání proti Dukle Praha. „Na utkání bude možné zakoupit i speciální symbolické vstupenky* na severní tribunu.

Tímto způsobem bude možné přispět nad rámec běžného vstupného, případně může peníze věnovat ten, kdo se na zápas sám nedostane,“ píše se na klubovém webu SK Sigma. Klub zároveň organizuje sbírku mezi hráči a klubovými zaměstnanci. Vybrané peníze budou přidány k výtěžku ze vstupného a použity na pomoc postiženým živelnou pohromou.

Počasí

Podle serveru chmi.cz by mělo být v den zápasu jasno až polojasno. Ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, v údolích až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C. Slabý proměnlivý, nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.

Parkování

Jestli jedete na fotbal autem, myslete na to, že před hlavní tribunou Androva stadionu nezaparkujete. Využijte proto parkovacích ploch v okolí stadionu – před halou UP, na travnaté ploše vedle kolejí E. Rošického, před poštou v Ladově ulici nebo u Billy v Legionářské ulici.

Zápas SK Sigma Olomouc – FK Dukla Praha je na programu v neděli 22. září od 15.30 (rozhodčí Filip Kotala – Jan Hurych, Radek Kotík).

Předpokládané sestavy

SK Sigma Olomouc: Stoppen - Chvátal, Dohnálek, Pokorný, Sláma - Hadaš, Zorvan, Breite, Spáčil, Mikulenka - Kliment. Trenér Tomáš Janotka.

FK Dukla Praha: Hruška - Vondrášek, Hašek, Peterka, Ludvíček - Šebrle, Hora, Kozma, Ambler - Mešanovič, Řezníček. Trenér Petr Rada.