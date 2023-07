/FOTO + VIDEO/ Naposledy před více než patnácti lety se fotbalistům Sigmy Olomouc podařilo vyhrát všechna přípravná utkání. V sezoně 2007/2008 šlo navíc o zimní přípravu, nyní Hanáci vstoupí do nového ročníku FORTUNA:LIGY. S hladem po úspěchu, rozstříleným Lukášem Julišem v útoku, zato bez Mojmíra Chytila či jasně vytyčeného cíle.

Fotbalisté SK Sigma Olomouc absolvovali před novou sezonou focení a tiskovou konferenci | Video: Deník/Ivan Němeček

„Soutěž bude tento rok daleko náročnější. Bylo by krásné být v první šestce, na druhou stranu možná bude po konci sezony někdo spokojenější víc, když bude sedmý,“ zmínil na tiskové konferenci před startem ligy sportovní manažer Ladislav Minář.

Narážel na herní model nejvyšší soutěže. Vítěz play-off prostřední skupiny o Evropu mezi 7. - 10. celkem základní části totiž vyzve čtvrtý nebo pátý tým mistrovské skupiny a rozdá si to o účast v předkole Evropské konferenční ligy.

„Nikde není psáno, že ten, kdo skončí sedmý, nebude hrát poháry. Je to jako v hokejovém play-off. Cíl jako takový tedy vyloženě nemáme,“ řekl Ladislav Minář.

„Můžete skončit po první fázi devátí a po měsíci zjistíte, že jste udělali Evropu. Je to udělané zvláštně. Dávat si teď nějaké cíle nemá smysl. Každý zápas chceme vyhrát,“ přidal se olomoucký kapitán Radim Breite.

Trenér Václav Jílek chce mířit na co možná nejvyšší umístění, ani on si ale konkrétní cíle nedává. „Tohle mužstvo své kvality prokázalo v loňské sezoně, navíc zůstalo pohromadě. Podařilo se jej vhodně doplnit. Jsem spokojený, tým je hladový a jde z něj cítit touha po tom obhájit příčky. Chceme být co nejvýš, Evropa by byla krásná, ale vůbec se k tomu neupínáme,“ doplnil Jílek.

S příchody spokojenost

Sebevědomí je na místě, i když šest výher z šesti přípravných utkání může být v tomto směru zavádějících.

„Nemyslím si, že kvalitní výsledky v přípravě jsou předpokladem toho, že budete úspěšný v sezoně. V tuto chvíli bych vyměnil některou z výher v přípravě za první dvě, tři vítězství při vstupu do sezony,“ má jasno Jílek.

„Na druhou stranu, pro nastavení vítězné mentality byla příprava dobrá,“ vyzdvihl kapitán Breite.

Saňák: Máme zamotanou hlavu. Nedostatky? Nechci dávat návod

Nejvíce v přípravných duelech zazářila útočná posila Sigmy Lukáš Juliš. Bývalý sparťan naposledy působil v druholigové španělské Ibize. A právě on má být náhradou za reprezentanta Mojmíra Chytila.

„Bude vhodnou alternací. Chtěli jsme taky udržet Fortelného, povedlo se. Potřebovali jsme přivést konkurenci na post pravého beka Juraji Chvátalovi, přišel Vojtěch Křišťál,“ vyjmenoval Václav Jílek tři základní pilíře pro Sigmu úspěšného letního období.

Mecenáš v nedohlednu

Sportovní manažer Minář se na tiskové konferenci netajil ani tím, že pokud by to šlo, rád by tým doplnil o několik dalších zajímavých jmen. „Na to ale samozřejmě nemáme,“ zmínil.

Na řadu přišlo i téma mecenáše, který by do klubu vstoupil a přinesl výraznou finanční injekci. Nic takového se ale dle manažera nechystá.

„Viděli jsme, jak dlouho to trvalo u Plzně. Klub je tomu otevřený, ale nevím o nikom, kdo by se o klub zajímal,“ prozradil Ladislav Minář.

Klub tak nadále bude spoléhat (nejen) na prodej hráčů, kteří během sezony vystřelí mezi žádané zboží na prvoligovém trhu. Jedním z nich měl být 24letý tahoun hanácké ofenzivy Antonín Růsek. „Nebýt zranění, možná už by tady nebyl. Takže je to problém i pro klub,“ uvědomuje si Václav Jílek.

Právě se zády laborující Růsek je mimo hru od března a může olomouckému lodivodovi chybět ještě dokonce celý podzim.

„Nenese to dobře. Kontrolní rezonanci má za měsíc. Příští týden zvolíme další postup, jestli do toho nějakým způsobem sáhneme,“ pokrčil rameny Ladislav Minář.

„Měli bychom více možností a alternací, ale takový je stav. S tou situací bojuje, dělá pro návrat první poslední,“ řekl závěrem Václav Jílek.

Olomoucká Sigma vstoupí do nové sezony v neděli, kdy od 18 hodin nastoupí na půdě mistrovské Sparty Praha.

VIDEO: Sigmáci se fotili před novou sezonou. V nových dresech