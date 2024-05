Spolek SK Olomouc Sigma MŽ jednal v úterý o nabídce o americké společnosti Blue Crow Sports Group o odkupu akcií. Rozhodnutí však prozatím nepadlo.

Fanoušci na utkání Sigma Olomouc - Sparta Praha | Foto: Deník/Jan Pořízek

Až do večerních hodin seděli u stolu zástupci většinového majitele SK Sigma Olomouc a.s. Spolek vlastní 77 procent akcií klubu a minulé pondělí obdržel oficiální nabídku o BCS. Její přesné znění však nekomentoval, ani zda jde o zájem ze strany Američanů o většinový či menšinový podíl.

Podle informací Deníku by však mělo jít o ten většinový. Američané by měli mít zájem o 51 procent a garantovat by měli sezonní rozpočet 150 milionů korun.

Rekord, vyprodaný Andrák, chorea i parádní atmosféra. Sparťani na Sigmě vládli

„Na jednání jsme otevřeli debatu nad nabídkou investora. Cílem úterního setkání ale samozřejmě nebylo učinit finální rozhodnutí, ale diskutovat o dalším postupu. Klíčovým závěrem byla shoda na tom, že necháme posoudit ekonomickou stránku nabídky nadnárodní poradenskou společnost Grant Thornton,“ uvedl pro idnes.cz předseda představenstva SK Olomouc Sigma MŽ Jakub Beneš.

Hráče ligového týmu čeká ještě nadstavba FORTUNA:LIGY. Stále můžou ještě postoupit do Konferenční ligy. K tomu ale musí zvládnout dva dvojzápasy a následně finále proti pátému týmu tabulky. Na úvod změří síly s Hradcem Králové. Jak dopadnou boje na trávníku je otázka. Stejně tak, jak dopadne jednání o nabídce BCS.Rozhodnutí v úterý totiž nepadlo.

„K nabídce se s velkou pravděpodobností nevyjádříme dříve než po konci nadstavbové části soutěže,“ uzavřel Beneš.