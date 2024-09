Den co den mizely vstupenky na utkání sousedů v tabulce Baníku a Sigmy ze sítě Ticketportal. V nedělk dopoledne už jich zbývalo jen 16, a tak klub otevřel na poslední chvíli také sektor O, který normálně patří fanouškům hostů. Do prodeje se tak dostalo dalších více než 300 vstupenek. To je ale pro fanoušky poslední možnost, jak se na utkání dostat. Olomoučtí fanoušci můžou k nákupu využít tento odkaz.

Konkrétně před desátou ranní zbývalo přesně 310 vstupenek. Je tak otázka, zda vůbec půjde koupit lístek přímo na místě, jak při jiných utkáních bývá zvykem.

Sigma mohla tento sektor otevřít pro nezávislé či olomoucké diváky, jelikož Chacharům vyčlenila celou severní tribunu.

Návštěva tak bude přes deset tisíc diváků. I když se ale prodají i tyhle zbývající vstupenky, tak úplně vyprodáno nebude. Na „sever” totiž zbývá ještě přes tisíc vstupenek a baníkovci tak tribunu kompletně nevyprodají, jako se to povedlo na jaře Spartě. Přesto jich na Hané bude více než 2500. Do kotle Baníku je možné pro nákup použít tento odkaz.