Šest let. Tak dlouho už uběhlo od poslední domácí výhry Sigmy Olomouc proti Baníku Ostrava. Změnit to bude chtít v neděli, kdy svěřenci Pavla Hapala dorazí na Andrův stadion. Výkop je ve 14.30.

Šest posledních zápasů, pět porážek. Z toho tři vysoké, hlavně poslední dvě. Hanáci v uplynulé sezoně nestačili na Baník 0:3, předtím 1:4. Od roku 2018 tak doma uhráli pouze jeden bod za remízu z roku 2021.

Nyní půjde o souboj sousedů v tabulce. Oba mají na svém kontě deset bodů. Sigma má ale utkání s Plzní k dobru. Do utkání půjde navíc tým Tomáše Janotky odpočatější. O víkendu totiž nehrál už zmiňovaný duel v Doosan Areně. Naopak Baník po vypadnutí z Konferenční ligy s Kodaní doma porazil Liberec a ve středu remizoval v dohrávce na stadionu Karviné 0:0. Utkání navíc dohrával více než poločas v deseti, když byl vyloučený útočník Erik Prekop, který tak bude kouči Pavlu Hapalovi na Hané chybět.

„Naši zápasovou pauzu jsme využili ve dvou rovinách. Doléčili jsme šrámy, které někteří hráči měli a v rámci tréninku jsme velmi dobře potrénovali, ale zároveň klukům umožnili i delší volno,“ prozradil olomoucký kouč Tomáš Janotka.

Olomouc pak pod Janotkou oslavila v obou domácích zápasech (Teplice 2:1, Mladá Boleslav 3:2) výhru. V letošní sezoně Hanáky z pěti utkání porazila zatím jenom Slavia na svém stadionu. Ostrava venku získala v Karviné první bod, jinak padla na Slovácku 0:1 i Bohemians 1:2.

Atmosféra Sigma - Baník | Video: Michal Muzikant

Zatímco Sigma bude spoléhat na produktivní dvojici Zorvan, Kliment - který je s pěti góly nejlepším střelcem Chance Ligy, na druhé straně je nejvýraznější osobností Ewerton a také brankář Markovič, který má olomouckou minulost a pět startů v letošní sezoně přetavil ve čtyři čistá konta a v pátek byl oficiálně poprvé nominován do áčka české reprezentace.

„Kádr Baníku je široký. Střídají rozestavení se čtyřkou vzadu s trojkou obránců. Pokud je v jejich týmu někdo odstřelený, tak je to Ewerton. Všichni vnímáme jeho sílu a kvalitu. Jestli potom v rámci anglického týdne, který měli, protočí nějaké hráče, to zjistíme až před zápasem. Víme, na co se chystáme. Způsob hry je daný. Věřím, že v utkání uspějeme,“ hlásí olomoucký lodivod.

V pátek kolem poledne zbývalo méně než 500 vstupenek. K tomu dalších 1800 na severní tribunu, která patří fanouškům Baníku Ostrava. „Je to výjimečný a prestižní zápas, je to derby. Věřím, že navážeme na předchozí dvě vítězství na domácí půdě. Nebude to nic jednoduchého, ale očekáváme skvělou kulisu a atraktivní duel. Už jen zájmem diváků všichni hráči zbystří a uvědomují si, že to je jiný zápas než ty standardní. Vnímáme tu rivalitu. Nemělo by to být určitě o přemotivovanosti. Musíme být pozitivně naladění a mít tu správnou energii,“ uzavřel Tomáš Janotka.