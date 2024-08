Vyprodáno se Spartou z minulé sezony se velice pravděpodobně opakovat nebude. Sparťanští fanoušci tehdy zaplnili ikonickou severní tribunu a vytvořili parádní atmosféru. Sever dostávají už léta k dispozici také baníkovští chachaři.

Loni na podzim sledovalo vysokou porážku Sigmy 0:3 10 015 diváků. K tomuto číslu je momentálně daleko. Předtím atakovala návštěva při výhře Baníku 4:1 devět tisíc. Posledních pět ligových zápasů (vyjma toho, který podléhal omezení návštěvnosti kvůli covidu) vždy na stadion dorazilo přes osm tisíc lidí.

Tuto hranici by klub rád atakoval také v neděli. Výkop je ve 14.30 a ve čtvrtek před polednem bylo podle informací z klubu SK Sigma Olomouc na Andrův stadion prodáno přibližně 7 500 vstupenek, z toho asi 1800 na severní tribunu, která bude opět vyčleněná pro fanoušky hostujícího týmu. Podle neoficiálních informací by měly do Olomouce dorazit přibližně dva tisíce ostravských fanoušků. O vstupenky je nadále zájem a počet prodaných roste. Cena lístků je od 200 korun do 300 korun.