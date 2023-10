Fotbalový klub SK Sigma Olomouc potřebuje zmodernizovat Andrův stadion. Proto vypsala Olomoucká radnice veřejnou zakázku na modernizaci osvětlení, aby splňovalo kritéria UEFA. S informací přišla ČTK.

Andrův stadion tribuna | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Andrův stadion patří městu a výměna světel by měla vyjít zhruba na 11,5 milionu korun. Vedení Sigmy již dříve upozornilo, že osvětlení je zastaralé a bez výměny by hrozilo, že by se na stadionu nemohla hrát mezinárodní utkání včetně soutěží UEFA. Problém by pak mohl být také s udržením licence pro první ligu.

„V projektové dokumentaci byla navržena kompletní výměna výbojkových světel za svítidla s technologií LED. Výměna bude provedena na stávajících stožárech s nadzemní výškou 36 metrů a také na střeše západní tribuny," stojí v oznámení zakázky.

Andrův stadion, který byl otevřen v roce 1940, už prošel několika rekonstrukcemi. V roce 2015 hostil mistrovství Evropy hráčů do 21 let a v témž roce byla zrekonstruována hlavní tribuna a zázemí pro hráče, rozhodčí, novináře i VIP prostory. Tehdy vyšla rekonstrukce přibližně na 70 milionů korun.

Repre v Olomouci hlásí vyprodáno. Šance na pár lístků ještě bude

Áčko Sigmy v letošní sezonu začalo FORTUNA:LIGU dobře a po 12. kolech je na 4. místě, což by zaručovalo start v evropských soutěžích. Navíc Andrův stadion také hostí zápasy české fotbalové reprezentace. Už teď 20. listopadu (20.45) se na něm odehraje klíčový duel kvalifikace na EURO 2024 proti Moldavsku.

Sigma na něm pak drží dobrou formu a z šesti ligových zápasů odešla hned pětkrát vítězně. O další úspěch se pokusí v sobotu (15.00) proti Zlínu.

Klub má stadion v pronájmu, jelikož jej společnost SK Sigma Olomouc za 145 milionů korun prodala v roce 2018 městu, což tehdy pomohlo stabilizovat ekonomickou situaci klubu. Oddělit sportovní část klubu od fotbalové infrastruktury doporučila poradenská firma Grant Thornton. Město za správu a provoz Androva stadionu ročně doplácí několik milionů korun, jelikož nájemné od klubu nepokryje celkové provozní náklady. Transakci s Androvým stadionem kritizovala opozice, podle které nákup této nemovitosti nebyl pro zadlužené město výhodný.