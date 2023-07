V období mezi sezonami jsou velkým tématem permanentky. A stejně jako jinde, i v Olomouci se jich snaží prodat co nejvíce. „Nastavili jsme cenovou politiku, aby zůstal fotbal dostupný pro každého. Chceme na Andrův stadion vrátit lidi,“ říká tiskový mluvčí Sigmy Olomouc Jiří Fišara.

Necelé dva týdny před startem nového ročníku FORTUNA:LIGY Sigma Olomouc eviduje okolo 805 prodaných permanentních vstupenek a bude tedy atakovat číslo z minulé sezony, kdy jich bylo prodáno okolo 850.

„Oproti minulému roku je v tuto chvíli předprodej na vyšších číslech. To je dobrá zpráva. Na druhou stranu bychom rádi měli prodaných permanentek výrazně víc. V první řadě ale potřebujeme obrátit trend ubývajícího počtu permanentkářů,“ řekl Fišara.

Před novou sezónou olomoucký celek ceny permanentek v základu nezdražoval, naopak v první vlně do 15. června nastavil při včasném nákupu výrazně zvýhodněnou cenu.

„Přestože prakticky všechno zdražuje, základní myšlenka byla, aby si fotbal mohl dovolit opravdu každý a aby volba nebyla otázkou peněz. Proto se dala teoreticky permanentka pořídit i levněji než loni,“ řekl Jiří Fišara.

Novinkou jsou čtyři kategorie, kam lze permanentky zakoupit, oproti dřívějším dvěma (krytá a nekrytá). Nyní se mírně zvedla cena u tří středových sektorů na hlavní tribuně. Naopak ještě více zlevnila místa na tribunách za brankou

Před sezonou 2022/23 bylo možné nejlevněji pořídit permanentku v případě výměny z předchozí sezony za 2000 korun, v případě zakoupení nové za 2500. V obou případech kamkoliv na nekrytou část tribuny.

Tentokrát šlo vyměnit permanentku s novým místem na jižní tribuně za bránou dokonce za 1200 korun. I nyní se dá stále koupit nová za 1700 korun. Na podélných tribunách jsou místa k mání od 2300 korun (v případě výměny od 1900 korun). Nejdražší permanentky stojí na celý ročník 4000 korun. Jde o vstupenky do sektorů B, C, D, které se nachází uprostřed hlavní tribuny a jsou pod střechou.

Co se týká úbytku fanoušků, na Sigmě si uvědomují, že jde o problém. „Bohužel dlouhodobě počet permanentkářů v minulých letech klesal, stejně jako celková návštěvnost. Nepomohla samozřejmě covidová pandemie, po ní se diváci vracejí u nás do hlediště jen pomalu. V tom nejsme sami, města podobné velikosti jsou na tom v podstatě stejně,“ uvedl Fišara. „Nemá ale cenu se litovat. Je potřeba s tím bojovat a snažíme se o to. I proto nás těší, že máme řadu nových permanentkářů,“ dodal.

V uplynulé sezoně klub zažil nejnižší návštěvu v historii samostatné české 1. ligy, když v březnu přišlo na zápas s Českými Budějovicemi pouze 1620 diváků. Naopak na konci soutěže hlásili na Andrově stadionu jednu vysokou návštěvu za druhou - Baník (8946), Sparta (9364), Slavia (8166).

„Dostat lidi zpět na stadion je prvořadým cílem a například závěr minulého ročníku ukázal, že fotbal je pořád lákadlem a že i v Olomouci může být skvělým zážitkem,“ dodal Fišara.

Zaplněná byla také krásná a nevšední severní tribuna, byť ve dvou případech fanoušky hostů. „Rádi bychom ji otevírali na všechny zápasy, ale je to čistě o ekonomice. Vyplatí se jen při vyšších návštěvách,“ uvedl Fišara.

A jak jich tedy docílit? „Inspirativních věcí je všude kolem spousta. Díváme se na Spartu i Slavii, byť máme značně odlišné možnosti. Skvělé věci dělají i v dalších českých klubech, pochopitelně sledujeme i podněty ze zahraničí. Základem všeho jsou dnes data, proto se snažíme dostat od fanoušků co nejširší zpětnou vazbu. Od těch, co chodí, i od těch vlažnějších, kteří nás třeba jen zpovzdálí sledují. Chceme vědět všechno. Co by si na stadionu přáli, s čím jsou spokojení a s čím naopak nejsou,“ vysvětluje Fišara.

Na konci minulé sezony například rozeslal klub fanouškům dotazníky a poté v této praxi pokračoval i v průběhu ročníku. „Dostali jsme nějaké informace a s nimi pak pracovali. Víme, že máme nedostatky, které se snažíme odstranit. Zjistili jsme nějaké problémy při vstupech na stadion a po roce už ve výsledcích vidíme posun. Totéž platí pro občerstvení, řešíme sortiment, rychlost, platby a podobně Zpětná vazba je pro nás cenná i v mnoha dalších ohledech mimo zápasový den. Fanoušci si psali například o besedu s hráči a vedením klubu, které tady byly v minulosti, tak jsme ji uspořádali pro permanentkáře a měla velký úspěch. V tom chceme a budeme pokračovat,“ nastínil Fišara.

„Je nám jasné, že návštěva fotbalového zápasu už není jen o tom, co se děje na hřišti, ale že je potřeba nabídnout co nejširší servis a v co nejlepší kvalitě. To, jak bude hrát náš tým na trávníku, z kanceláří těžko nějak ovlivníme. To ostatní, co ovlivnit můžeme, ale rozhodně chceme i nadále vylepšovat,“ pokračoval Fišara.

V uplynulé sezoně zaznamenala Sigma průměrnou domácí návštěvnost 4 431 diváků, což ji zařadilo do poloviny tabulky na 8. místo. Celkem si našlo na Andrův stadion cestu 75 333 lidí. Kolik to bude tentokrát v nadcházejícím ročníku FORTUNA:LIGY?

