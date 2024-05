Fotbalisté Sigmy Olomouc před sebou mají možná poslední zápas sezony. V neděli na Andrově stadionu změří už popáté síly s Hradcem Králové a v odvetě budou dohánět ztrátu, když v Malšovické aréně před týdnem padli 1:3.

SK Sigma Olomouc - FC Hradec Králové 0:0, Filip Novák | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Měli jsme v prvním zápase problémy ve výstavbě hry, v tom se rozhodně musíme zlepšit a pracujeme na tom," vrátil se k duelu trenér Sigmy Jiří Saňák.

Jeho tým sice po brance Šípa vedl, ale poté ještě do poločasu třikrát inkasoval. V nadstavbové skupině o Konferenční ligu si tak možný postup velice zkomplikoval.

„Bude to samozřejmě specifický zápas, ne jako běžný ligový. Začínáme s dvougólovým mankem, ale v našich schopnostech je tu ztrátu smazat a jít minimálně do prodloužení," věří olomoucký lodivod.

Bilanci v dosavadních čtyřech zápasech v tomto ročníku je vyrovnaná. Jedna výhra Sigmy, dvě remízy (z toho jedna v přípravě na Maltě) a právě jedna nejčerstvější výhra votroků.

„Klíčem pro nás bude, abychom dali první gól a dostali Hradec trochu ze sedla. Pak už by to bylo jen o jedné brance. Od toho se bude všechno odvíjet," je si vědom Saňák.

Tomu v prvním duelu chybělo spousta hráčů - Novák, Sláma, Macík, Růsek, Křišťál, Beneš či Juliš. Poslední dva jmenovaní by se však měli podle slov kouče vrátit a na důležitý mač být připraveni.

Proti Sigmě hraje fakt, že Hradec Králové před vlastními fanoušky neporazila v pěti posledních ligových zápasech. Čtyřikrát se zrodila remíza, jednou vyhráli hosté. Poslední domácí úspěch Hanáků se datuje do 15. května 2011. Ten si pamatuje pouze Jan Navrátil, trenér brankářů Tomáš Lovásik, kouč béčka Tomáš Janotka či lodivod Prostějova Radim Kučera.

„Jsme odhodlaní uspět. Ať to dopadne, jak to dopadne, tak dřívější dovolenou mít nebudeme a tréninkový proces bez zápasu je mnohem horší. Rozhodně uděláme všechno pro to, abychom ještě mohli dál bojovat," uzavřel Jiří Saňák.

Duel startuje v neděli v 15 hodin.

