Fotbalisté Sigmy Olomouc odcestovali v neděli ráno na herní soustředění do Maďarska. Kádr Václava Jílka čítá 23 hráčů do pole a 3 brankáře.

SK Sigma Olomouc - AS Trenčín, František Matys | Foto: Deník/Jan Pořízek

V nominaci nechybí Jan Navrátil, který prozatím neodehrál žádný přípravný zápas. „Mohl už asi odehrát část zápasu proti Trenčínu, ale nechtěli jsme riskovat. Měl by být připravený do plného tréninku,“ řekl kouč Sigmy Václav Jílek.

Cestuje také Antonín Růsek, který pokračuje v rehabilitaci při zranění zad. „Není u něj žádná dramatická změna. Rehabilituje, dělá maximum. Chytřejší budeme za měsíc po kontrolním vyštření,“ přiblížil Jílek.

V týmu je také testovaný útočník Yunusa Muritala. Nigerijec by měl v klubu zůstat i pro nadcházející sezonu. „Je to typologicky velmi zajímavý hráč a věřím, že se tady za ten rok aklimatizuje a ukáže ještě více. Měl by tady zůstat,“ potvrdil trenér Václav Jílek.

V České republice naopak zůstává brankář Tadeáš Stoppen, který má nohu v sádře po reoperaci zánártní kůstky.

Základnu našli Hanáci v lázeňském městečku Bük a v Maďarsku sehrají také dva přípravné duely. První hned v úterý, kdy změří síly v rakouském Kirschlagu od 18 hodin s Rapidem Vídeň. Generálkou na první kolo FORTUNA:LIGY pak bude v sobotu 15. července v 17.30 střetnutí s maďarským Mezőkövesdi SE přímo v Büku.