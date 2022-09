V úvodní desetiminutovce působila Sigma ustrašeným dojmem a Plzeň toho využila. Byla důraznější při souboji o odražený míč na vápně domácích, Havel si propíchl balón před Zmrzlým a následně u něj byl dříve než vybíhající Trefil, předložil jej Tomáši Chorému a ten už jen doklepl do odkryté brány. Po gólu se okamžitě omlouval směrem ke kotli Hanáků.

Ale Sigmu jakoby to nakoplo a ve třinácté minutě dokázala okamžitě odpovědět. Zmrzlý si to namířil z lajny do středu hřiště a z půlkruhu chtěl zakončovat. Střela pravačkou mu nesedla, ale nemuselo mu to vadit, protože si ji uvnitř pokutového území zpracoval Chytil, měl dostatek času a míč uklidil ke vzdálenější tyči.

Po čtvrt hodině hry si nepočínal úplně jistě v hlavičkovém souboji Pokorný, míč proletěl až na Sýkoru, ale dobře se vrátil Chvátal, díky čemuž hostující záložník nedokázal míč v nájezdu na Trefila zkrotit.

Po Chvátalově nepřesné rozehrávce šla Plzeň do přečíslení čtyři na tři, Chorý vystřelil přes hráče a Trefil tečovanou ránu nohou vyrazil.

Ve 26. minutě se dostal ke střele Havel, ale Trefil míč vyrazil, následně se dostal k hlavičce Vlkanova a domácí brankář míč tak tak vytáhl nad břevno.

Po půl hodině hry pomezní rozhodčí Jiří Kříž pravděpodobně otočil autové vhazování, po němž přišel centr do vápna Hanáků. Jakub Pokorný jej v souboji s Tomášem Chorým odvrátil a hrálo se dál. Jenže v přerušení si videorozhodčí Jan Petřík zavolal hlavního sudího Marka Radinu, který po zhlédnutí videa odpískal penaltu za faul Pokorného na Chorého, kterého domácí stoper zatáhl za dres. Sám Chorý následně penaltu s přehledem proměnil.

Paradoxně se jednalo o vůbec první faul v celém zápase a domácí se na sudího hodně zlobili.

„Naprosto evidentně otočený aut. Nerozumím tomu. Je to jasná situace. Plzeň nemá zapotřebí, aby jí takhle někdo pomáhal. Rozhodčí to vidí, ale nemá odvahu to nahlásit. Pro mě úplně nepochopitelné,“ zlobil se v rozhovoru pro O2 TV trenér Sigmy Václav Jílek.

„Na hřišti jsem souboj nevyhodnotil jako přestupek, protože zatažení za dres jsem neviděl, měl jsem to schované. Po zhlédnutí videa to byla za mě jasná penalta,“ sdělil pro televizi hlavní rozhodčí Marek Radina.

Na druhé straně zahrál ve vápně rukou Erik Jirka, ale sudí nechal pokračovat ve hře. Při přerušení se na něj sesypali hráči domácích, ale ani po krátké poradě s videorozhodčím sudí Radina penaltu neodpískal.

„Na hřišti to byla situace, kdy má hráč přirozenou pozici rukou, když běží a VAR mi to potvrdil,“ prozradil hlavní rozhodčí.

V nastaveném čase se řítil do vápna Antonín Růsek, kterého až za cenu nedovoleného zákroku zastavil Luděk Pernica. Už to vypadalo, že se bude pískat penalta, ale zákrok byl těsně před šestnáctkou. Spáčil z přímého kopu mířil na stranu gólmana, ale Staněk míč vyboxoval.

V poločase udělali oba trenéři jednu změnu na křídlech. Do druhé půle vstoupila Sigma aktivně. Nejprve sice Spáčil přihrávkou z poloviny vystrašil vlastního brankáře Trefila, nakonec míč ale mířil mimo, potom ale ze slibné pozice nastřelil z přímého kopu zeď Zmrzlý a Hanáci nedohráli ani další dvě slibně se rozvíjející akce.

Chorý byl v 55. minutě blízko hattricku. Po nedorozumění Matouška s Benešem na polovině hřiště se řítila Viktorka do brejku dva na jednoho. Chorý z hranice vápna obstřeloval jediného obránce, ale těsně minul.

V 63. minutě se kouči Jílkovi povedla střídání. O dvě minuty později totiž čerstvý hráč Greššák vyslal kolmicí Jakuba Matouška, jenž na hřiště přišel o půli a ten míč předložil před bránu Chytilovi, který v pádu překonal podruhé Staňka.

Hned nato ale mohla jít Plzeň opět do vedení. Po rychle vhozeném autu pálil do tyče Vlkanova a Havel před prázdnou bránou následně minul.

Sigmě vyrovnání vůbec nepomohlo. Plzeň ji okamžitě zatlačila a po dalším rychlém autu Mosquery se míč dostal z levé strany na pravou a po sérii odrazů si jej našel Milan Havel, který jej z otočky poslal mimo dosah Trefila - 2:3.

„V naší situaci je potřeba každý bod, byť hrajeme proti Plzni, výbornému týmu. Kluky pochválím za bojovnost, ale měli jsme tam dost situací, abychom utkání minimálně do remízy dotáhli. Plzeň lacino skórovala, my jsme se na góly nadřeli a oni hráli zkušeně z bloku,“ hodnotil Jílek.

V 73. minutě pálil po rohu mimo Ventúra. V 77. minutě se do velké šance dostala Sigma, Staněk vyboxoval Ventúrův centr, Pokorný následně pálil z voleje, ale svého brankáře zastoupil Kalvach. Růsek byl poté sám před bránou, kterou strážil Pernica a právě tento stoper míč tečoval do tyče a následně se odrazil do zámezí. Sudí však k překvapení všech signalizovat odkop od brány.

Chvíli nato se do otevřené obrany Hanáků řítili Plzeňští, Mosquera ale naštěstí pro domácí přestřelil.

Sigma si ale vytvářela tlak a deset minut před koncem se zaskvěl Staněk, který vytáhl hlavičku z malého vápna po rohovém kopu Zmrzlého na další roh.

Ani z dalších situací Olomouc branku nevstřelila a Plzeň zkušeně většinu z pětiminutového nastavení dohrála u rohového praporku. Ani posledním rohovým kopem, na nějž se vydal i brankář Jakub Trefil, Olomouc porážku 2:3 neodvrátila.

„Převládá zklamání, minimálně bod jsme si určitě zasloužili. O utkání rozhodl náš ustrašený úvod, kdy jsme měli velmi špatných prvních dvacet minut. Bylo tam potom hodně diskutabilních situací,“ uzavřel Jílek.

SK Sigma Olomouc - FC Viktoria Plzeň 2:3 (1:2)

Branky: 13. a 65. Chytil - 10. a 34. z pen. Chorý, 68. Havel.

Rozhodčí: Radina - Kříž, Machač. ŽK: Pokorný, Greššák - Pernica, Kalvach, Mosquera, Tijani. Diváci: 4079.

Sigma: Trefil - Chvátal (73. Poulolo), Beneš, Pokorný, Zmrzlý - Spáčil (63. Ventúra), Breite (63. Greššák) - Navrátil (82. Šíp), Růsek, Vodháněl (46. Matoušek) - Chytil. Trenér: Václav Jílek.

Plzeň: Staněk - Havel (74. Jemelka), Pernice, Tijani, Holík - Sýkora (61. Pilař), Kalvach, Bucha, Vlkanova (82. Hejda), Jirka (46. Mosquera) - Chorý (61. Bassey). Trenér: Michal Bílek.