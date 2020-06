Před duely na půdě Mladé Boleslavi a doma s Plzní je to pro tým trenéra Radoslava Látala vpravdě šibeniční úkol.

„Nevypadá to v tabulce dobře. Bude to podle všeho spodní skupina. Přál bych Sigmě, aby to zvládla, ale moc tomu nevěřím,“ říká bývalý prvoligový trenér Vlastimil Palička.

I mezi fanoušky se nyní daleko víc skloňuje cifra osm. Tolik bodů náskoku má Sigma na čtrnáctou Karvinou a tedy nevyzpytatelnou baráž.

„My se soustředíme na sebe. Body počítáte jen vy. Neznervózňuje mě to,“ říkal po poslední porážce s Baníkem kouč Látal.

I Palička je přesvědčen, že baráž Sigmě nehrozí.

„Kvalita v týmu přece jen je. Osm bodů, které má momentálně na Karvinou by mělo být dost,“ tvrdí.

„Je potřeba, aby se všichni semkli a táhli za jeden provaz, aby konec sezony byl klidnější,“ doplnil.

Současné jedenácté místo je ale každopádně daleko za očekáváním. Vždyť před koronavirovou pauzou myslela Sigmy na první šestku. A navíc vcelku oprávněně.

V trenérovi to není

Palička si však nemyslí, že Olomouc má aktuálně tým, který by mohl atakovat českou špičku.

„Sigmě chybí správná mentalita pro českou ligu. Chybí jí raubíři v tom správném slova smyslu. Ne takoví jako Řepka, ale spíš takový, jako byl trenér Radek Látal, kterého jsem také trénoval. Takový typ, který je zarputilý, na hřišti dá do zápasu úplně všechno,“ říká.

„Vidím to tak, že skoro všichni v mužstvu jsou jakoby stále v pohodě, zdánlivě jsou všichni hráči stejní. Tak to na mě působí,“ krčí rameny.

I proto na rozdíl od mnoha fanoušků, nevidí zásadní problém v osobě trenéra.

„Myslím si, že fotbalová typologie je momentálně jiná, než by si trenér představoval. Chtěl by po hráčích, aby hráli přímočařeji. Typologicky ale na to nemají. Proto Sigma dokázala hrát pěkně třeba se Sevillou. Na takový fotbal hráče má. Ale na moderní, agresivní fotbal, který se hraje neustále ve sprintu, něco jako hraje třeba Slavia, to nejsou ty správné typy,“ míní Palička.

„S Baníkem jsem tyto atributy ale přece jenom ve hře viděl. Možná to bylo tím, že se na takový zápas víc vyhecovali. V Sigmě to tak vždycky bylo. Bohužel to asi nedokážou opakovat,“ uzavřel.