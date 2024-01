/PŘÍMO Z MALTY/Netradiční soustředění Sigmy Olomouc finišuje. Na Maltě tým odehrál již dva zápasy a stále také nabírá kondici. Zpět po zranění se do formy snaží dostat také Jan Vodháněl. Dobře se jeví také někteří afričtí hráči, prosadí se konečně některý?

Václav Jílek po utkání s Hradcem Králové | Video: Michal Muzikant

Nebývá zvykem, aby Sigma hned na úvod přípravy odlétala za teplem. Zdejší podmínky na Maltě totiž vyhovují spíše herním podmínkám, ligový celek však potřebuje pracovat také na kondici. A to také dělá, což bylo vidět v utkání s Hradcem Králové.

Zatímco Votroci téměř nestřídali, Sigma protočila dvě jedenáctky. I tak Hanákům ale utekly závěry obou poločasů. Pravděpodobně hráčům došly síly.

„Třicetiminutovky byly dobré, závěry s otazníkem. Měli jsme ale dva dny zpátky těžký trénink a docházelo nám více než soupeři. Navíc jsme zvolili aktivní pojetí hry s hodně napadáním,“ prozradil trenér Václav Jílek a pokračoval: „Měli jsme to mít více pod kontrolou, my jsme ale ztráceli dost balonů a občas jsme zbytečně spěchali. Měli jsme to zklidnit.“

V plném tréninku už je také Jan Vodháněl, který závěr podzimu kvůli zranění vynechal. Naskočil také do obou duelů. „Už jsem fit. Cítím se dobře a věřím, že to bude teď s tou minutáží jen lepší,“ sdělil ofenzivní záložník, kterému se první polovina podzimu povedla náramně.

„I tak je to ale specifické, ještě jsem v žádné přípravě nezažil, že bychom hned hráli zápasy,“ uznal Vodháněl.

Ten má v Olomouci dvě role, jelikož tým točí dvě rozestavení. V systému 3-4-2-1 naskakuje pod útočníkem, v systému 4-2-3-1 zase z křídla. „Nemám problém ani s jedním. Je to o přizpůsobení. Samozřejmě se úkoly liší. Obzvláště při napadání. Když hrajeme na tři, tak se tam musí desítky více dotahovat, ve dvou jste na to pak sami,“ nastínil.

Dobře se na soustředění prozatím jeví host ze Slavie Ebrima Singhateh. Potenciál prokazuje také Moses Amasi a šance dostává Dele Israel. Afričtí hráči se v minulosti na Hané příliš do sestavy áčka neprosazovali, teď to vypadá, že by se to mohlo změnit.

„Je to možná kvůli nárokům, které máme. Ne vždy jsou hráči schopni je vstřebat. Je potřeba, aby dostali čas na adaptaci. Singhateh i Moses se ale tyhle věci snaží plnit a je tam přidaná hodnota v tom, že to není jen, když je úkolujete, ale snaží se sami. Na hřišti reagují dobře a nevykašlou se na defenzivu. Mají to otevřené a musí to ještě potvrdit co se týče efektivity. Kluci jsou teď dobře připraveni a je jen na nás, abychom to dotáhli,“ komentoval Jílek.

Pomoci jim k tomu může také kabina. „Je na nás, jak je přijmeme. Oni jsou ze své kultury zvyklí na něco jiného. Jsou v pohodě a jsou to hodní kluci,“ potvrdil Vodháněl.

Naopak Yunusa Muritala, který přišel v létě očekávání zatím zdaleka nenaplnil a cestu do áčka bude mít hodně složitou. Je otázka, zda vůbec ještě příležitost dostane. „Měl dlouhodobý zdravotní problém, vypadl asi na pět týdnů. Teď měl na začátku další zdravotní výpadek a ani nevím, jak to vypadá. Bude v řešení,“ řekl Jílek.

Je tedy otázka, kolik minut afričtí hráči v modrém dresu odehrají na jaře.

