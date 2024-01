/PŘÍMO Z MALTY/Fotbalisté Sigmy Olomouc za sebou mají týdenní soustředění na Maltě, kde se Václav Jílek se svým týmem snažil zapracovat nové hráče i ty z béčka. Kromě toho se začíná krystalizovat boj o pozici brankářské jedničky. Velkým pozitivem bylo, že se nikdo nezranil.

Sigma Olomouc přistála v Brně | Video: Michal Muzikant

„Skvělá organizace i skvělé podmínky. Na soustředění na Maltě mám jen superlativy. Nejdůležitější je, že nám vyšlo počasí a neměli jsme žádný zdravotní problém, což je na začátku přípravy důležité. Musím to zaklepat a snad nám to vydrží,“ začal hodnocení kouč Sigmy Václav Jílek.

Jeho tým kromě tréninků sehrál tři duely proti Trnavě (2:0), Hradci Králové (1:1) a Austrii Vídeň (0:0). „Konfrontovali jsme se zde s dobrými soupeři. Každý byl z jiného ranku. Jsem rád, že jsme to zvládli z kondičního hlediska. Celkově to byla dobrá zkušenost pro hráče i vzhledem k typologii soupeřů. Hrálo se v intenzitě i organizaci,“ byl spokojený Jílek, kterého potěšila také obhajoba turnajového prvenství, ač výsledky v této fázi přípravy nejsou nejdůležitější.

VIDEO: Sigmu přijeli na Maltu podpořit fanoušci. Zaslouží uznání, ocenil Jílek

Boj o jedničku

Jediným z nominace, kdo se na hřišti v utkání neobjevil ani na minutu, byl brankář Tomáš Digaňa, který uzavíral podzimní část jako gólmanská jednička. O tento post však velice pravděpodobně chybou v posledním zápase proti Plzni přišel. Dva zápasy odchytal mladík Tadeáš Stoppen, v jednom naskočil Matúš Macík.

„Chtěli jsme Tadeáše vidět minimálně ve dvou zápasech proti kvalitním soupeřům, protože vinou zranění toho v poslední době příliš neodchytal. Teď máme další dva zápasy v rámci Tipsport ligy. I když to nebude proti tak dobrým soupeřům a brankáři nebudou asi tolik v permanenci, bude prostor něco zkusit. Do závěrečného soustředění v Turecku je pak na nás, abychom zvolili správného muže,“ komentoval Jílek.

Stoppen ani jednou za 180 minut neinkasoval a působil dobře. V úvodním duelu mu šla také rozehrávka, v tom druhém proti Austrii tolik ne. Je ovšem zřejmé, že právě on si to velice pravděpodobně rozdá s Macíkem o to, kdo jarní část ligy začne.

„Co se týče klidu a brankářských věcí, tak chytil, co měl. Rozehrávka mu ale proti Austrii nešla a míče několikrát vyhodil. Musíme na tom pracovat,“ hodnotil Jílek.

Zapracovat nové hráče

Kromě otázky na brankářském postu pak měl realizační tým za úkol zapracovat nové hráče. Nejen Ebrimu Singhateha a Jakuba Elbela, ale také kluky, kteří strávili podzim hlavně v béčku – Moses Amasi, Jan Fiala a Štěpán Langer.

„Byla to jedna z cílených věcí. Chtěli jsme ty kluky vidět a cíl jsme splnili,“ sdělil kouč. Nejvíce zaujal právě host ze Slavie Ebrima Singhateh, který se jeví jako opravdová posila.

Proti Trnavě byli vidět Moses či Stoppen. Jílek: Elbel musí pracovat na taktice

„Nejen v tom, co vidíte na hřišti, což je fotbalovost, rychlost, práce s míčem, náběhovost. Ale i když jej sledujete mimo. Na hotelu vystupuje pokorně a pevně věřím, že to je dobrá trefa a bude ještě lepší,“ doufá Jílek.

Návrat Růska a přílet do Česka

Pozitivem je také návrat Antonína Růska do zápasového režimu. Na Maltě zvládl třináct a jedenáct minut. Cesta za plnohodnotným návratem ale ještě chvíli potrvá.

Nová posila, slýchá vracející se Růsek: Noha stále omezuje, kluky krotím

Tým přistál v úterních ranních hodinách na letišti v Brně. Po klidném letu, ke kterému však museli vstávat před pátou hodinou, je čekalo odpolední volno. Dnes už opět začnou fotbalisté makat.

„Kluci jsou samozřejmě naštvaní, že nemají o den více volna, ale v této fázi to nejde,“ pousmál se trenér.

Čekají je však zcela odlišné podmínky. Na Maltě bylo neustále kolem patnácti stupňů, v pondělí dokonce osmnáct. Předpověď na Hané slibuje teploty lehce nad nulou.

„Kluci se budou muset více obléknout. Je tam také větší tlak na připravenost k tréninku a aktivaci svalů,“ prozradil Jílek, že příprava na jednotku bude trošku odlišná.

Zdroj: Michal Muzikant

A také tréninková náplň. „Na Maltě nebyly úplně předpoklady pro zátěžový silový trénink. V tom máme hendikep. Teď je ale deset dní na to, abychom to dohnali, takže to není problém. Co se týče kondičního objemu, tak si myslím, že jsme to zvládli hodně dobře i podle čísel. Kluci v zápasech atakovali hranice,“ popsal Jílek.

je pak otázka, zda u dalších tréninků bude také jeho asistent a vedoucí mužstva Milan Kerbr, jehož odchod do Slavie je stále v jednání a vědět, zda změní barvy, by se mohlo tento týden.