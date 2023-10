V případě neúspěchu by to byla třetí porážka v řadě. Pro Sigmu Olomouc by to nebylo před reprezentační přestávkou optimální. Hanáci ale duel s Mladou Boleslaví zvládli jednoznačně 4:0. Pomohla jim k tomu změna taktiky a také zvýšený počet taktických faulů, kterých udělali za devadesát minut 21. „Nechceme kopat jako elektrika, ale některé fauly prostě udělat musíte. Nejsme zákeřné mužstvo. Kluci k tomu přistoupili dobře,“ hodnotil kouč Václav Jílek.

SK Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav, Václav Jílek | Foto: SK Sigma Olomouc

V utkání skórovali všichni obránci, zažil jste to někdy?

Možná je to historický zápis. Nevím, jestli to tady někdy bylo. Mohli bychom si říct, že když nemáte útočníky, spolehněte se na obránce. Velkým přínosem byl pro mužstvo také návrat Radima Breiteho. Typologie tohoto hráče nám chyběla a on ukázal, proč. Sbíral velmi dobře druhé míče, byl soubojově agresivní a měl velké procento vyhraných soubojů. Byl také aktivní nabídce a kvalitní v přechodu. Velmi dobrý návrat kapitána.

Co bylo klíčem k výhře?

Potkal nás kvalitní soupeř. Od první minuty jsme se drželi plánu, vstup byl dobrý, líbila se mi aktivita, byť z toho nebyly příležitosti. Chtěli jsme mít zabezpečenou defenzivu proti rychlým protiútokům po ztrátě míče, abychom Kušeje a Solomona nepouštěli do typických brejků. Nebylo to stoprocentní, dvě, tři situace tam z toho byly. Jinak to bylo řízené utkání. Dali jsme první hezkou branku po individuální akci Juraje Chvátala. Potom jsme ale ze své hry trošku ustoupili od třicáté minuty. Neměli jsme sílu na míči, nebyla tam ochota, byla to taková naše klasika. Soupeř si sice nevytvořil šanci, ale je představa, že bychom měli být silnější mentálně. Ve druhé půli jsme dali tři branky po dobře sehraných standardních situacích do boxu, na což jsme se chystali. Boleslav občas nebrání box úplně důsledně, chtěli jsme se tam dostávat v dostatečném počtu hráčů. Po vyloučení to byl rozhodnutý zápas. Jsem spokojený.

Byly důležité standardky?

Vypadl nám Juliš s Vodhánělem, kteří se podíleli na spoustě branek. Jsou to klíčoví hráči do finální fáze a už před zápasem jsme si jasně řekli, že je zápas pro nás strašně důležitý a že rozhodují maličkosti, standardky a důslednost. Na standardky jsme se hodně zaměřovali a stejně na kvalitu v přechodu.

Ovlivnilo konec zápasu vyloučení Karafiáta?

Stoprocentně. Jsem přesvědčený, že by za stavu 3:0 už k žádné dramatizaci nedošlo, ale týmu to pomůže, když vidíte, že soupeř hraje o jednoho méně. Držíte více míč a máte větší mentální sílu, že to dohrajete a utkání se evidentně dohrávalo.

Měl jste obavy při absencích Juliše a Vodháněla?

Slovo obavy nemám rád. Nepatří sem. Máte respekt k soupeři, vnímáte to a zároveň si jste vědomi, že vám chybí dva klíčoví hráči. Říkali jsme si, kudy najdeme cestu, abychom utkání zvládli. Byla to křižovatka, kam se budou naše ambice ubírat. Kdybychom utkání nezvládli, tak by bylo třetí v řadě, což by před repre pauzou nebylo příjemné. Snažili jsme se co nejvíce tlačit na to, aby se nám alespoň jeden z nich vrátil, ale už od středy, čtvrtka, jsme si byli vědomi, že to nezvládnou po tom, co něco v tréninku zkusili. Udělali jsme změnu v herním systému, že jsme přešli zpět na tři stopery. Chtěli jsme být hodně aktivní a zajištění dole pro typologii hráčů soupeře. Záměr se nám povedl.

Po Baníku jste vyčítal, že tým nedělá taktické fauly, teď se to změnilo.

Je to velký rozdíl. Nejsme zákeřné mužstvo, které by dělalo obrovské množství faulů, ale potom jsou nějaké taktické fauly a ty udělat musíte. My jsme je nedělali a byl to také jeden z faktorů přípravy a vyhodnocení posledního utkání. Kluci to vzali dobře, faulovali v prostorech, které pro nás nebyly nebezpečné a v případě, že tam byla možnost přečíslení soupeře. Velký posun a míra agresivity je důležitá. Nechceme být mužstvo, které kope jako elektrika a bude faulovat ve všech prostorech na hřišti.

Jak jste byl spokojený s Digaňou?

Byl výborný. U gólmanů je důležité, jak se vypořádají s těžkými situacemi a Tomáš měl dvě, tři náročné situace, které zvládl. Působil klidně. Máme na něj větší nároky při rozehrávce. V takovém typu zápasu logicky nebude vymýšlet. Je tam prostor se v tomhle zlepšit, ale za mě zvládl utkání dobře.

Je pro vás teď jednička?

Vždycky se to řeší zápas od zápasu. Teď obhájil pozici, kterou dostal a musíme se o tom bavit. Zajistitelnost brankáře je téměř nulová, když udělá na hřišti chybu kdokoliv jiný, tak ji můžete eliminovat. Nechtěl bych to brát, že je Macík teď dole, odstavený. Pomohl nám v minulosti. Má svoji kvalitu, nevyšel mu jeden, dva zápasy, měl pochybení, dostal červenou. Šanci dostal jiný gólman, ukázal sílu a s tou informací je potřeba pracovat. Zároveň i pracovat, aby Máca šel nahoru.

Zorvan jde nahoru. Je před Pospíšilem?

Nechci je srovnávat. Chtěli jsme vybrat hráče, kteří nám budou sedět do typologie utkání. Víme, že Pospovi to z desítky není úplně vlastní. Je to přirozenější Filipovi a obhájil si to v předchozích zápasech. Dlouho čekal na šanci a nebylo to pro něj jednoduché. Ukazuje, že má přínos pro tým. Má čísla, je u nebezpečných okamžiků. Sázíme na hráče, kteří nám pasují do způsobu, který chceme aplikovat nebo jsou v lepším rozpoložení.