Michal Muzikant dnes 07:40

/KOMENTÁŘ/ Odčinit hrůzné jaro a vrátit do sestavy odchovance. Minimálně tohle by měl být cíl Sigmy Olomouc pro nadcházející sezonu. V té minulé vyhlašoval klub z Hané útok na evropské poháry, jenže z toho byla blamáž. Tentokrát bude tento úkol o to těžší. Kromě tradiční trojice Sparta, Slavia, Plzeň se totiž do boje hlásí minimálně také Liberec s novým majitelem či Baník.