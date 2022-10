„Ukázal útočný potenciál. Za celou sezonu si snad nikdo nedovolil přešlapovačku ve vápně soupeře a dovolí si ji až střídající stoper. Mělo to skončit gólem,“ chválil po výhře nad účastníkem Konferenční ligy trenér Václav Jílek.

Reprezentant Martiniku naskočil v Ďolíčku v základní sestavě místo nemocného Ondřeje Zmrzlého. A hned po třech minutách se radoval. Po centru Jiřího Slámy, u kterého na přední tyči odvedl dobrou práci nabíhající Chytil zamířil olomoucký stoper přesně a trošku i šťastně ramenem a překonal Valeše.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání podpořený vedoucí brankou a následně jsme hráli dobře asi dvacet minut,“ hodnotil Jílek.

Po dvaceti minutách mohl srovnat Drchal, ale pokus mu nevyšel. Naopak pohotově si počínal o chvíli později Chytil, který si zpracoval míč a vyslal do úniku Navrátila, který ale pouze trefil Valeše.

Poté už to byli hlavně domácí, kdo hrozil. Jánoš pálil zpoza vápna, ale Trefil byl připravený. Stejný hráč střílel také ve 32. minutě a vyražený míč Trefilem nedokázali Klokani nebezpečně úspěšně dorazit.

„Ztratili jsme sebevědomí a kvalitu. Soupeř byl lepší, dostával se jednodušše do útoků, uhrával druhé míče a my jsme neměli kvalitu na to je získávat. Rozdíl byl ve středových hráčích,“ popisoval Jílek.

Další příležitost vytvořil centrem Kovařík, Köstl jej prodloužil na Květa, který ale bránu netrefil. V nastaveném čase úvodní půle to byl Drchal, kdo pálil, ale Trefil byl opět pozorný.

O poločase na zvyšující se tlak Bohemians reagoval hostující kouč střídáním Juraje Chvátala, kterého nahradil Lukáš Vraštil. „Byla to reakce na to, že Juraj tam měl velké problémy s Prekopem a Kovaříkem. Chtěli jsme tam být pevnější, což se povedlo, protože tlak soupeře se rozbil,“ přiznal trenér.

Přesto ve druhé půli zahrozil po signálu Květ, na nějž mířil centr Kovaříka z rohového kopu. Jenže hrdina Bohemians z minulého duelu, kdy vstřelil hattrick do sítě Slovácka, mířil z voleje pouze do míst, kde byl brankář Trefil, jehož zákrok nebyl úplně jistý, ale míč nakonec zkrotil.

Na druhé straně pálil po přihrávce střídajícího Vraštila uvnitř vápna v pádu Růsek, ale míč projel těsně vedle zadní tyčky. Rovněž Chytil o chvíli později těsně minul Valešovu bránu.

V 62. minutě poslal kouč Veselý na trávník Martina Hálu. A bývalý hráč Hanáků se částečně zasloužil o vyrovnání. Jeho centr našel Květa, který pálil, střelu zblokoval Beneš, ale míč se odrazil pouze na hranici šestnáctky, kam neohroženě naběhl Martin Dostál a z voleje jej poslal k tyči a bylo to 1:1.

Sigma mohla děkovat brankáři Trefilovi, že držel remízový stav, který vyrazil Köstlovu hlavičku chvíli po vyrovnání. Neprosadil se ani olomoucký Zifčák, jehož po kolmici Vraštila vychytal zase Valeš. Nakonec to byl ale hostující gólman, kdo měl poslední slovo, když zlikvidoval hlavičku Prekopa z nebezpečné pozice v první nastavené minutě. Oproti zápasu s Pardubicemi, který se hrál v září rovněž v Ďolíčku a Sigma v něm vyhrála 2:0, tak Hanáci s Klokany remizovali 1:1.

„Z celkového pohledu musíme bod brát. Je cenný a z venku,“ uzavřel Václav Jílek.

Bohemians i Sigma tak prodloužili svoji sérii neporazitelnosti na čtyři zápasy, v nichž oba týmy uhrály osm bodů.

Bohemians Praha 1905 - SK Sigma Olomouc 1:1 (1:1)

Branky: 70. Dostál - 3. Poulolo.

Rozhodčí: Batík - Podaný, Likař. ŽK: Köstl - Chvátal. Diváci: 4072.

Bohemians: Valeš – Köstl, Křapka, Hůlka – M. Dostál, Jindřišek, Jánoš (69. Beran), Kovařík (62. Hála) – Květ (77. Mužík), Drchal (62. Puškáč), Prekop. Trenér: Jaroslav Veselý.

Olomouc: Trefil – Poulolo, Beneš, Pokorný – Chvátal (46. Vraštil), Breite (89. J. Sedlák), Spáčil, Sláma (77. Zifčák) – Navrátil (90+4. Šíp) – Růsek, Chytil (90+4. Zlatohlávek). Trenér: Václav Jílek.

