Čerstvě plnoleté duo se už nějakou dobu připravuje s prvním týmem. Zejména ofenzivní záložník Daněk už po menších či větších doušcích ochutnává první ligu. Nedávno proti Opavě vstřelil i svou první ligovou branku. O pár dní mladší křídelník Šíp zatím na svůj první start v soutěžním utkání čeká.

Oba patří do kádru juniorských reprezentací a proto si je Sigma střeží. „Jsou to hráči, kteří dělají velké pokroky. V budoucnu by měli Sigmu táhnout,“ řekl nedávno trenér olomouckého áčka Radoslav Látal.

Jak Šípa, tak Daňka si Sigma zavázala na následujícího čtyři a půl roku. „Kryštof a Jáchym jsou talentovaní hráči. Už v mládežnických kategoriích podávali skvělé výkony a jsme rádi, že v Sigmě pokračují dále. Vidíme v nich budoucnost našeho klubu,“ doplnil sportovní ředitel Ladislav Minář pro web Sigmy.

„Těší mě, že oba hráči podepsali nové smlouvy, které jsou odrazem jejich fotbalového vývoje, pracovitosti a v neposlední řadě důvěry, kterou do nich klub vkládá. Sigma navazuje na svoji dlouhodobě vynikající práci s mládeží a já jsem přesvědčen, že právě Jáchym s Kryštofem budou dalšími z dlouhé řady olomouckých odchovanců, kteří se prosadí v rámci českého i evropského fotbalu," řekl Viktor Kolář, šéf fotbalového úseku agentury Sport Invest.