Fotbalisté Sigmy Olomouc v úvodním domácím zápase jarní části FORTUNA:LIGY remizovali s Hradcem Králové 0:0. Před vlastními fanoušky tak nevyhráli popáté v řadě. Kouč Václav Jílek navíc musel o poločase střídat brankáře Matúše Macíka.

SK Sigma Olomouc - FC Hradec Králové, Ebrima Singhateh | Foto: Deník/Jan Pořízek

Trenér Václav Jílek nemohl stále využít zraněné Juraje Chvátala, Jana Navrátila, Antonína Růska a nově také Lukáše Vraštila a Jana Fialu. Uzdravil se mu však stoper Filip Novák, který tentokrát nastoupil na levém kraji čtyřčlenné obrany. Poprvé v základní sestavě Sigmy Olomouc v nejvyšší soutěži naskočil Ebrima Singhateh. Oproti duelu v Liberci udělali Hanáci dvě změny v úvodní jedenáctce. Kromě Vraštila nehrál od začátku ani Jiří Sláma.

Na druhé straně Václavu Kotalovi chyběl pro čtyři žluté karty Lukáš Čmelík a k dispozici nebyl kvůli nemoci ani Václav Pilař.

Samotný zápas začali lépe hosté z Hradce Králové. Po Vašulínově akci ale vybojovali jen roh a stejně tak o chvíli později po zablokované střele Pudhorockého. Na druhé straně po devíti minutách zahrozil Juliš, ale z vápna trefil pouze prostor, kde stál brankář Zadražil.

Sigma nepůsobila od úvodních minut vůbec dobře. Fanoušky vystrašil špatnou přihrávkou Pospíšil, následně Beneš dával malou domů Macíkovi rovněž nepřesně, ale slovenský brankář situaci zvládl, ani on ale nerozehrál přesně. Naštěstí pro domácí z toho ohrožení brány nebylo.

Další šance votroků přišla po špatném odkopu Křišťála, i tentokrát ale obránci Sigmy dokázali střelu zablokovat. Největší šanci měl po půl hodině hry domácí Novák. Po pasu Vodháněla byl tváří v tvář brankáři Zadražilovi, míč si ale špatně zpracoval, přesto jej dokázal procedit mezi jeho nohami, ale trefil jen tyč. Poté se pískal ofsajd.

V tu chvíli zažívala Sigma nejlepší pasáž od začátku duelu, centr Vodháněla ale tečoval Juliš jen vedle. O chvíli později nadělala Zadražilovi problémy střela Singhateha, ale nadvakrát ji před dobíhajícím Julišem zkrotil. Následně však prohrál hlavičkový souboj Beneš a Kučera pálil z hranice vápna těsně vedle.

„Neměli jsme dobrý vstup, prvních dvacet minut jsme byli všude pozdě, nedařilo se nám držet míč. Potom jsme se zvedali, ale chyběla nám kvalita ve finálním řešení. Vždy nám chyběl krok v náběhu a podobně,“ hodnotil utkání kouč Sigmy Václav Jílek.

S přibývajícím časem to byl právě Singhateh, kdo dělal defenzivě hostů problémy, úvodní poločas však gólovou radost nepřinesl.

Do druhé půle musel trenér Václav Jílek vystřídat brankáře pro zdravotní problémy a místo Macíka zamířil mezi tři tyče Tadeáš Stoppen a hned po třech minutách musel řešit těžký zákrok proti přízemní střele Pudhorockého, kterou vyrazil.

„Odjel do nemocnice s podezřením na otřes mozku, měl tam nějaký tvrdý direkt na rozcvičce a asi se to postupně podepsalo,“ objasnil střídání Jílek.

Hradec měl zpočátku druhého dějství více ze hry, Sigma ale postupně hru srovnala. Velké šance však delší dobu nepřicházely. V 70. minutě nevyřešil ideálně nadějné přečíslení Pudhorocký, který byl už na malém vápně.

V 74. minutě si připsal premiérový start v nejvyšší soutěži odchovanec Prostějova Karel Spáčil, který do Hradce přišel v zimní přestávce místo Ondřeje Ševčíka.

Jedenáct minut před koncem byl v nadějné pozici Juliš, po centru Langera ale hlavičkoval mimo. Na druhé straně se v 82. minutě dostal do obrovské příležitosti Vašulín, z rohu malého vápna ale jeho ránu vytlačil Stoppen na tyč.

Hanáci se v závěru hnali za rozhodnutím, zapli ale příliš pozdě a dva a půl tisíce diváků se branky za devadesát minut ani v nastavení nedočkalo.

„Nepodařil se nám záměr bodovat. Nebyli jsme nebezpeční. Cítíme, že to nebyl výkon, který jsme si představovali. Kvalita i pohyb nám pořád dělají problém. Mužstvo to odpracovalo, ale nebyli jsme na takové výši, abychom utkání rozhodli. Potkali jsme dobře organizované a běžecky připravené mužstvo. Hradec podal dobrý výkon a remíza odpovídá, i když k vítězství měl soupeř možná trošku blíž,“ dodal Jílek.

„Mám rozporuplné pocity, jestli být spokojený s bodem nebo zklamaný, že nemáme tři. Když jsme gól nedali, tak musím remízu brát. Celkově jsme chtěli být aktivní a nedovolit Sigmě dostat se do šancí. Dařilo se nám držet malé hřiště, aby nemohla tvořit. Do obou poločasů jsme vstoupili aktivně, nechtěli jsme hrát zanďoura, bohužel to skončilo 0:0,“ zhodnotil duel kouč Hradce Králové Václav Kotal.

Olomouc tak ztratila další body v boji o skupinu o titul a před vlastními fanoušky nevyhrála už popáté v řadě. Na gól v nejvyšší soutěži pak čeká 261 minut. Další zápas čeká Hanáky už v sobotu, když v dohrávce 18. kola zavítají do Teplic (17.30).

SK Sigma Olomouc - FC Hradec Králové 0:0

Rozhodčí: Černý - Paták, Hurych - Berka (video). ŽK: Novák, Zorvan, Juliš - Pudhorocký, Kodeš, Klíma Diváci: 2683.

Olomouc: Macík (46. Stoppen)- Kříšťál, Pokorný, Beneš, Novák - Breite, Pospíšil (84. Ventúra) - Singhateh (73. Moses), Zorvan (73. Fortelný), Vodháněl (59. Langer)- Juliš. Trenér: Václav Jílek.

H. Králové: Zadražil - Klíma, Čihák, Leibl (74. Spáčil) - Pudhorocký, Kaštánek (89. Dancák), Kodeš (74. Čech), Kučera, Horák (59. Šašinka) - Krejčí - Vašulín Trenér: Václav Kotal.