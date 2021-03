Sigma naposledy hrála minulé úterý v poháru proti Bohemians. Klokany na jejich hřišti 2:0 a postoupila do čtvrtfinále, kde se utká s pražskou Slavií.

Poslední ligový mač ale odehráli Hanáci už před dvěma týdny v Plzni, které podlehli 0:1. Následující duel se Slováckem byl kvůli karanténě soupeře odložen.

„Po pohárovém utkání jsme trénovali intenzivněji. Víkend byl volný a pak už jsme se připravovali na Karvinou tak, jak to normálně bývá,“ prozradil trenér Sigmy Radoslav Látal.

Na přípravu svého týmu měl tedy času dostatek, ovšem taktická příprava na soupeře se mu nepříjemně zkomplikovala. Karviná totiž v úterý odvolala Juraje Jarábka.

Je pravda, že slezské mužstvo zacouvalo z horní poloviny tabulky až na 13. příčku. Přesto se vyhazov slovenského kouče moc nečekal.

„U nás trenérů člověk nikdy neví. Odvolaný můžete být během momentu,“ ví Látal.

„Každopádně je pro nás teď soupeř trochu nečitelný. Můžou dostat příležitost jiní hráči. Nový trenér je vždy pro mužstvo impuls, každý zbystří a bude se chtít ukázat,“ míní Látal.

„Nový trenér něco změní, hráči dostanou novou motivaci. Ti, co nehráli se můžou dostat do sestavy. Nevíme, co čekat. Pro nás se nic moc nemění, připravujeme se jako na každého jiného soupeře, přidal pro klubovou televizi záložník Martin Hála.

Nového kouče Karviná každopádně ještě nejmenovala. Proti Olomouci povede tým Petr Mašlej a zbytek dosavadního realizačního týmu.

„Snažíme se hráče psychicky zvednout. Je to hlavně o práci s hlavami hráčů, jejich nastavení, zklidnění a sebedůvěře,“ řekl Mašlej.

„Musíme celých 90 minut poctivě odmakat, jiné cesty není. Když to nepůjde fotbalově, musí to kluci opravdu oddřít na krev, nechat na hřišti úplně všechno. Je potřeba podat absolutně koncentrovaný a týmový výkon,“ doplnil kouč, který v české lize odehrál nejvíc za ostravský Baník, sedm duelů ale zapsal i v dresu Sigmy.

Podzimní utkání mezi oběma soupeři vyhráli v Olomouci Hanáci 3:0, Karviná ale hodně zlobila a na výsledku se významně podepsal vynikající výkon brankáře Aleše Mandouse, který se v tomto týdnu dočkal nominace do národního týmu.

Na podzimní vítězství, ale spíše na poslední zlepšené výkony proti Bohemians a Plzni, bude chtít Sigma před reprezentační přestávkou navázat.

„Pořád chceme vyhrávat. Před reprezentační pauzou by bylo dobré rozloučit se dobrým výkonem, abychom pak mohli trénovat v dobré náladě,“ uvedl olomoucký kouč Látal.