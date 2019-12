Možná si ještě vzpomenete na srpnový duel. Po hodině hry to vypadalo, že si jde Sigma v Ďolíčku pro vítězství. Jenže pak Klokani třikrát udeřili a z 0:2 udělali výsledek 3:2. Obrat jako hrom byl na světě.

Navíc ne první. Podobně Pražané „okradli“ Sigmu i o rok dřív, tentokrát na jejím hřišti.

„Před zápasem to už klukům připomínat nebudeme. To spíš během sezony jsme to párkrát zmínili. Dobře víme, že jsme si to sami zkonili. Takový je ale fotbalový život. Nedá se nad tím brečet. Kdyby ano, nedělali bychom nic jiného,“ řekl Jiří Neček, asistent olomouckého kouče Radoslava Látala.

„Oba ty zápasy si pamatuju, ale věřím, že to pro nás nebude žádný strašák. V hlavě to ale samozřejmě pořád máme,“ přiznal obránce Václav Jemelka.

Rébusy v sestavě

Jenže od srpna se mnohé změnilo. Bohemians už nevede Martin Hašek, který byl u obou obratů. Kvůli nevýrazným výsledkům ho nahradil Luděk Klusáček. Ten v dosavadních sedmi zápasech přivedl tým ke dvěma vítězstvím 1:0 nad Opavou a Příbramí a bezbrankové remíze se Slováckem.

„Když přijde nový trenér, tak se situace v mužstvu vždycky změní. Hráči cítí novou motivaci. I ten kouč samozřejmě chce některé věci změnit. Teď to vypadá, že Bohemka chce ještě více dohrávat věci v presinku, nebo třeba standardní situace,“ míní Neček.

„Bohemka je nepříjemná. Myslím, že to bude velký boj. Jejich situace není dvakrát růžová, ale my doma chceme utkání zvládnout za tři body,“ uvedl Neček.

Sigma se díky výhře nad Libercem a remíze v Karviné udržela v desítce, na dvanácté Bohemians má k dobru pět bodů. I proto se necítí pod přehnaným tlakem. „To spíš z důvodu zranění a karet,“ přemítá Neček.

Hanáci totiž budou muset totiž vyřešit hned několik rébusů v sestavě. Zaprvé – kvůli kartám nemohou hrát obránce Vít Beneš a záložník David Houska.

„Ale mohlo to být ještě horší, protože v ohrožení byl i Kuba Plšek,“ připomněl další obránce Václav Jemelka, který se naopak po karetním trestu vrací.

„Víťa Beneš měl výbornou formu a David Houska je zase stěžejní kámen ve středu hřiště. Budou nám chybět. Ale nechci, aby to vypadalo, že nějak brečíme. Máme tady jiné hráče,“ říká Neček.

„Hlavně v záloze ty možnosti máme. V obraně už je to o trochu těžší, hlavně každý zásah do obrany je problematičtější,“ doplnil.

Útočníci ze střeďáků

Navrch další problémy má Sigma v závěru podzimu v útoku. „Tam to máme famózní,“ zahlásil ironicky Neček.

Zranění jsou Nešpor i Yunis, další hrot Tandir, který stejně zatím výkonnostně nepřesvědčil, bere antibiotika. Podle všeho by ale mohl být v pořádku mladý Mojmír Chytil, který odehrál povedený zápas s Libercem.

„Útočníky tak musíme udělat ze střeďáků a krajních hráčů. Věříme, že nám to vyjde, někdo z nich dá gól a zápas s Bohemians zvládneme,“ věří Neček.