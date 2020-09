„V sobotu hráči a realizační tým podstoupí kontrolní testy a na základě jejich výsledků se rozhodne, jestli se utkání odehraje,“ řekl manažer Tomáš Požár.

Brňané se do ligy vrátili po dvou sezonách. Na uvítanou však doma dostali čtyřku od Sparty, pak remizovali 0:0 s Bohemians a v posledním kole padli 1:3 ve Zlíně. I proto už před zápasem s Olomoucí Zbrojovka mírně bila na poplach.

„Víme, že nás nečeká nic lehkého. Potřebují vyhrát. Čeká nás těžký soupeř,“ uvědomuje si trenér Olomouce Radoslav Látal.

Tomu udělalo jeho vlastní mužstvo dvakrát radost na domácí půdě, když porazilo Liberec (1:0) i Bohemians (3:0). Zato na Spartě hladce padlo (0:3). „Tam nebyl náš výkon dobrý. Musíme navázat především na ty zápasy z domácího prostředí,“ má jasno o cestě k úspěchu.

Sigma nastoupila proti Zbrojovce v poslední době dvakrát v přípravných zápasech. Po koronavirové pauze zvítězila, před novou sezonou ale padla 0:2.

„Z těch zápasů ale moc vycházet nebudeme, protože příprava je něco jiného než mistrovské utkání. Každý trenér něco zkouší, hráči nejdou do všeho na sto procent. Spíš budeme vycházet ze tří ligových zápasů, které zatím odehráli,“ tvrdí Látal.

„Přípravné zápasy s nimi ukázaly, že se Zbrojovkou se v lize bude muset počítat. Brno má sílu vepředu. Růsek byl v reprezentaci a je to dobrý hráč. Mají zvládnutý systém se třemi obránci, to si také musíme pokrýt,“ míní záložník Tomáš Zahradníček, který se v nové sezoně dostal do základní sestavy a momentálně vytvořil na pravé straně dobrou dvojici s Martinem Hálou.

Brnu bude kromě pozitivně testovaných hráčů chybět po vyloučení ve Zlíně jeho nejlepší střelec Peter Štepanovský. Kvůli zranění si nezahraje ani někdejší olomoucký zadák Pavel Dreksa. Zato ale Zbrojovka posílila stoperem Zoranem Gajičem, který už hrál českou ligu za Zlín. Sigma by do utkání měla jít v plné síle.