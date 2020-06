Postoupí Sigma do finále MOL Cupu? Hlasujte v ANKETĚ níže

V případě porážky ale bude jen těžko možné hodnotit sezonu 2019/20 jinak, než jako neúspěšnou.

Je to zkrátka buď, a nebo. Hop, nebo trop. Finále a naděje na trofej, nebo další podmračené obličeje hráčů a funkcionářů, štiplavé otázky novinářů a rezignace natěšených fanoušků.

Uvědomuje si to i trenér Radoslav Látal. V nedělním ligovém zápase prakticky celou základní sestavu šetřil. Celý zápas odchytal z očekávané jedenáctky jen brankář Mandous. Klíčový záložník Houska, stejně jako Breite, Chytil nebo Jemelka hráli poločas. Další opory nenastoupily vůbec.

„Vsadili jsme na jednu kartu,“ přiznal Látala už v neděli. „Pošetřili jsme některé hráče, teď se musejí všichni předvést na hřišti. Naším cílem je postup a teprve podle toho se bude hodnotit celá sezona. Máme šanci ji zachránit,“ říká na rovinu a věří, že jeho mužstvo má na to, aby si s Libercem poradilo.

„Máme se o co opřít. Musíme navázat na výkony v utkání s Boleslaví nebo Baníkem. Hráči na to mají, musejí do toho ale dát úplně všechno,“ burcuje Látal.

„Není kam uhnout. Každá chyba, kterou na hřišti uděláme, může být soupeřem potrestána,“ dodal olomoucký kouč.

S Libercem jako soupeřem se Sigmě v základní části ligy dařilo a dvakrát jej porazila.

„Na to se ale nehraje. Je to pohár a to je jiná soutěž,“ tvrdí Látal.

Bylo by fajn si to zopáknout

Přesto rychlý exkurz do nedávné minulosti.

Na podzim na severu Čech rozhodl Jakub Plšek po lahůdkovém centru Václava Pliaře. První už ale od zimy kope v Maďarsku, druhý stále laboruje se svalovým zraněním a jeho start je nepravděpodobný.

Na konci listopadu Hanáci vyhráli 1:0 i doma v Olomouci. Už tento zápas měl pro Sigmu velkou důležitost. Po sérii osmi zápasů bez výhry nutně potřebovala zabodovat naplno. Nakonec zazářil mladík Mojmír Chytil, který na jediný gól přihrál Michalu Vepřekovi.

Právě Vepřek, který v den zápasu slaví pětatřicáté narozeniny, je spolu s Martinem Hálou pamětníkem posledního postupu Sigmy do finále v roce 2012. Vepřek tenkrát v Plzni dokonce vítěznou brankou přihrál Olomouci první cennou trofej v historii.

„Bylo by fajn si to zopáknout,“ pousmál se Hála v rozhovoru pro klubovou televizi.

Mírným favoritem domácí?

Dobře však ví, že snadné to nebude. „Liberec hraje velice dobře. Mají kvalitní mužstvo, které ještě dobře doplnili. Přišli tam hráči, kteří mají velkou výkonnost. Mají výborná křídla, ať už je to Pešek nebo Malínský,“ upozorňuje Látal.

Po koronavirové pauze se Liberec dokázal posunout do elitní šestky, která bude hrát o titul a evropské poháry. A to navzdory tomu, že v posledních třech zápasech nevyhrál.

„Kvalita mužstev je 50 na 50, ale mírným favoritem budou díky prostředí domácí. Týmy jsou srovnatelné, dokázali jsme se s tím poprat v Uherském Hradišti a doufám, že to dokážeme i proti Sigmě,“ míní liberecký kouč Pavel Hoftych, jehož tým vyřadil při cestě do semifinále Mariánské Lázně, Prostějov, Teplice a Slovácko.

Sigma si cestu proklestila přes Rosice, Líšeň, Duklu Praha a Jablonec. S výjimkou prvního duelu s třetiligovým soupeřem vždy hrála doma.

Ovšem pozor na to. Po koronavirové pauze ve třech ligových zápasech doma proti Příbrami, Ostravě a Plzni neuhrála ani bod!

Fanoušci nám chybí

Nejvyšší čas to změnit v zápase roku, i když tomu označení se přece jen domácí borci brání.

„Vzhledem k tomu, že sezona pomalu končí, tak je to asi nejdůležitější zápas, ale až finále by mělo být vrchol,“ řekl Hála.

„Je to důležitý zápas, ale o zápasu roku nechci mluvit. Chceme postoupit do finále, to by pak zápas roku byl,“ doplnil ho Látal, který věří v podporu z tribun.

Poprvé po koronavirové pauze se mohou na stadion ve větším počtu dostat diváci. Povolená kvóta je 2500 lidí v pěti oddělených sektorech po pětistovce.

„Fanoušci nám chybí. Každá jejich přítomnost je povzbuzením. Potřebujeme, aby nám pomohli zápas zvládnout,“ uvedl olomoucký kormidelník, který už pohár vyhrál jako hráč s Baníkem a jako trenér na Slovensku s Košicemi.

Ve druhém semifinále se dnes večer utkají pražská Sparta s Plzní. Finále se bude hrát 1. července na půdě hůře umístěného celku v ligové tabulce. V případě postupu Sigmy tedy s jistotou na Andrově stadionu.