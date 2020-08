V sobotu od 17 hodin se pokusí o odvetu. Stát už ovšem proti ní bude poněkud jiný soupeř. Tedy minimálně po personální stránce.

Liberecký Slovan přes léto opustily opory Tomáš Malínský, Jan Kuchta či Ondřej Karifiát a vyrazili prošlapanou pěšinou směr Praha-Eden. Hostování ze Slavie skončilo i Rumunu Balutovi. Obránce Hybš zase odešel do Plzně. To je průvan jako když foukne studený vichr od Ještědu.

„Změn je hodně, ale zároveň tým dobře ze Slavie doplnili,“ podotýká trenér Olomouce Radoslav Látal.

Na sever Čech dorazila na revanš solidní kolonie a jména obránců Jakuba Jugase a Mohameda Tijaniho, útočníků Jana Matouška a Júsufa Hilála, nebo kolumbijského křídla Jhona Mosquery, jenž světe, div se, nedorazil do Slovanu ze Slavie, ale z Bohemians, mají v českém fotbale zvuk.

„Až v sobotu se ukáže, jak dobře budou sehraní. Mají teď jiné hráče, ale jak znám Pavla Hoftycha, tak má svůj herní styl a od toho neustoupí. Moc změn v něm nebude,“ myslí si Látal.

Ten bude chtít v sezoně spoléhat na největší letní posilu Romana Hubníka. Zkušený obránce rovnou vyfasoval kapitánskou pásku a má být prodlouženou rukou hlavního kouče.

„Snažím se klukům radit, ať už v postavení, nebo v řešení situací. Když to udělají a zjistí, že to opravdu funguje, tak mě to těší. Nechci ale být ten, kdo dělá chytrého. Chci jen pomoct celému týmu,“ říká bývalý reprezentant o své mentorské roli.

Svůj návrat domů na Hanou by rád oslavil vítězstvím.

„V české lize je jedno, jestli hrajete s Příbramí, Opavou nebo s Libercem. Musíme se dívat, že hrajeme doma a chceme začít vítězstvím,“ řekl Hubník.