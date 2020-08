Před týdnem hodily Sigmu do nejistoty tři pozitivní testy na koronavirus a dlouho nebylo jasné, zda se vůbec bude proti Liberci hrát. Tento čtvrtek večer přišla z olomouckého tábora pozitivní zpráva. Po dalším povinném testování (kluby jím musí projít před každým zápasem) se neobjevil žádný případ. Na Spartě se tedy hrát bude.

„Tři osoby, které byly testovány v minulém týdnu s pozitivními výsledky, zůstávají i nadále v izolaci,“ sdělila tisková mluvčí Alice Zbraňková.

„Komunikace s trenéry Radkem Látalem a Jirkou nečkem probíhá takřka celý den. Pořád se snažíme něco řešit, konzultovat, a chystat tak, abychom byli připraveni na Spartu,“ prozradil kondiční kouč Vojtěch Smolák pro klubovou televizi.

Že příprava bude probíhat pod vedením stávajícího trenérského týmu, i když na dálku, naznačil už po duelu s Libercem sportovní ředitel Ladislav Minář, který znovu usedne na trenérskou lavičku.

„Kluci mají svůj plán. Já budu muset s týmem na hřiště, ale z devadesáti procent pojedu podle nich,“ tvrdil.

Letenští minulou sobotu naznačili, že by mohli být silnější než v minulé sezoně, když nastříleli Brnu na jeho hřišti čtyři góly už do poločasu. Dvakrát se trefil kapitán národního týmu Bořek Dočkal, jednou v Olomouci z jarního působení dobře známý Lukáš Juliš. Supertalent Adam Hložek, jenž se poprvé dostal do seniorské reprezentace, zase dvakrát asistoval.

„Myslím, že jsou daleko sehranější než v minulé sezoně. Podle mě mohou hrát letos o titul,“ řekl o soupeři jediný olomoucký střelec z prvního zápasu Pablo González.

„Výhra proti Liberci nám dodá sebevědomí. Dobrý start jsme potřebovali. Zápas na Spartě bude otevřený. Máme kvalitní tým a věřím, že si vypracujeme nějaké šance. Oni asi taky a důležité bude, kdo jich promění víc,“ dodal.

Otázkou je, zda Sigma nesáhne i přes výhru ke změnám v sestavě. Nabízí se například změny na krajích obrany, které byly proti Liberci hodně ofenzivní. Na druhou stranu zahrály velmi dobře, takže trenérský tým čeká jistý rébus.

Utkání začne v neděli v 19 hodin.