„Čeká nás extrémně těžký zápas. Hrajeme proti úřadujícímu mistrovi, Sparta hraje Ligu mistrů. Je to tým, který má plno reprezentantů, kvalitní hráče ze zahraničí. Bude to pro nás velký křest ohněm. Věřím, že zkušenost ze zápasů na Slavii a v Plzni pro nás může být dobrá a budeme se prezentovat dobrým výkonem, jako jsme se jím prezentovali v předchozích utkáních,“ řekl Tomáš Janotka, trenér SK Sigma.

Kliment dostal v domácím utkání proti Dukle čtvrtou žlutou kartu v sezóně, což je stopka na jedno kolo, Dohnálek byl po pár minutách vyloučen, takže scházet bude také on. „Budou nám chybět, oba byli součástí základní sestavy, ale bereme to jako realitu. Honza Kliment je náš rozdílový hráč, je to nejlepší střelec ligy a svými góly nám pomohl k hodně bodům. I svým výkonem. Věřím, že hráči, kteří dostanou místo těchto dvou příležitost, ji chytnou za pačesy a budou plnohodnotnou náhradou,“ uvedl Janotka.

Choreo fanoušků Sparty | Video: Deník

V kádru Sparty jsou dva odchovanci SK Sigma Olomouc – záložník Kryštof Daněk a útočník Roman Mokrovics.

Zápas AC Sparta Praha – SK Sigma Olomouc je na programu v pátek 27. září od 19.30 (rozhodčí Ondřej Berka – Matěj Vlček, Lukáš Machač).

Předpokládané sestavy

AC Sparta Praha: Vindahl - Vitík, Ross, Zelený - Wiesner, Kairinen, Sadílek, Ryneš - Krasniqi, Birmančevič - Rrahmani. Trenér Lars Friis.

SK Sigma Olomouc: Stoppen - Chvátal, Pokorný, Král, Sláma - Vodháněl, Zorvan, Breite, Langer, Mikulenka - Fiala. Trenér Tomáš Janotka.