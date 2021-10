„Na výkony ze zápasů s Baníkem nebo třeba s Jabloncem určitě budeme chtít navázat,“ potvrzuje Kerbr, který je považován za hlavního konstruktéra olomouckých signálů ze standardních situací, které se až do zápasu v Teplicích zdály být postrachem pro celou ligu. „Máme zase něco připraveného, ale není to jen o mě,“ usmívá se Kerbr. „Někdy přijde s něčím Jirka Saňák nebo sám trenér Jílek. Snad nám zase něco vyjde,“ zadoufal.

„Mají ale silný kádr, zvučná jména a taky skvělou diváckou kulisu. To jsem měl jako hráč rád. Dorazil vždycky plný stadion a svoje hráče podporoval. Těším se na to i z pozice asistenta,“ doplnil Kerbr.

Před týdnem po duelu v Teplicích musel ještě přisadit. „Byl to náš nejhorší výkon v sezóně. Bohužel jsme se přizpůsobovali hře soupeře. Utkání celkově postrádalo kvalitu z obou stran,“ pronesl po škaredé remíze 0:0, která ovšem zároveň znamenala sedmý zápas bez porážky. Stále je v platnosti, že Jílkovu Sigmu v této sezoně složila jen v úvodním kole Sparta.

Série bez porážky se příjemně natahuje, ale přibývající počet remíz znervózňuje. Přesně takhle začal po vydařeném vstupu do sezony olomoucký ústup pozic i před rokem.

