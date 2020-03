Byl to nakonec výrazně hladší postup, než se čekalo.

„Nepřijeli jsme sem na výlet, ale možná to tak vypadalo,“ mračil se obránce Jablonce Jakub Jugas.

„Domácí měli daleko větší vůli po vítězství, to ale není jediná věc, kterou jim budu vyčítat. Nemůžeme podat tak diametrálně odlišný výkon oproti zápasu v Plzni,“ dodal trenér Petr Rada.

Sigmě pomohla velmi dobrá produktivita. Když se dostala do velké šance nemilosrdně trestala.

A byly to krásné góly!

První akce začala ve 24. minutě už u brankáře Mandouse, který přenesl hru na Housku, ten dalším pasem od postranní čáry našel za obranou Martina Hálu, kterému stačily dva přesné doteky. Jedním zpracoval míč do pohybu, druhým ho uklidil za záda brankáře Hanuše.

„Chtěli jsme hrát fotbalově odzadu, některé věci jsme nacvičovali a pak nám i vyšly,“ liboval si olomoucký trenér Radoslav Látal.

Druhou branku jeho výběru, který měl oproti ligovému zápasu v Opavě jen dvě změny (Pablo za Faltu a Látal ml. za Sladkého), přidal na začátku druhé půle Mojmír Chytil.

Z obrany vyvezl míč Michal Vepřek, krásně našel mezi stopery Chytila, který ustál atak Jugase a v plném běhu pak uklidil míč do horního rohu.

„Bylo to bodlem, takže trochu z nouze. Navedl jsem si to, přemýšlel jsem, jestli budu hrát levačkou, nakonec jsem si to oběhl, chtěl jsem to hlavně hrát nahoru a to vyšlo,“ culil se dvacetiletý mladík, který zažívá průlomové jaro.

Ve čtyřech soutěžních zápasech nasbíral bilanci 2+2.

Vcelku neškodný Jablonec se připomenul jen tvrdou ranou Kubisty, která se ale vykroutila mimo tyče.

V 69. minutě Sigma potvrdila svůj postup. Hála od rohového praporku přízemní přihrávkou našel ve vápně Juliše, tomu zkoprnělí jablonečtí obránci dovolili zpracovat a placírkou umístit nechytatelně k tyči.

Host z pražské Sparty jen potvrdil skvělý start hanácké anabáze – dal čtvrtý gól ve třetím startu za Sigmu!

„Chytil jsem tady dobře začátek a padá to tam. Dnes to byla docela šmudla. Teď to mám, že do čeho kopnu, to je gól. Tak snad se mě to bude držet a nějaké góly ještě dám,“ usmíval se Juliš.

V závěrečné dvacetiminutovce se tak mohl dostat ke svému prvnímu startu za áčko v soutěžním utkání talentovaný Kryštof Daněk.

Jablonec snížil a až v úplném závěru. Po trestuhodném promáchnutí Vepřeka napálil balon pod břevno střídající Dominik Pleštil. Žádné drama se ale nekonalo, i když jeden gól hosté přece jen dát mohli.

Chramosta ale tváří v tvář Mandousovi neuspěl.

Kromě Sigmy postoupily mezi nejlepší čtyřku i Sparta, Plzeň a Liberec. Semifinálové dvojice se losují v pátek.

„Soupeř je mi asi jedno, ale přál bych si hlavně hrát doma. Je to určitě výhoda,“ řekl kouč Látal.

SK Sigma Olomouc – FK Jablonec 3:1 (1:0)

Branky: 24. Hála, 50. Chytil, 69. Juliš – 88. Pleštil.

Rozhodčí: Julínek – Podaný, Novák. ŽK: Daněk – Kubista. Diváci: 2945.

Sigma: Mandous – Látal, Štěrba, Jemelka, Vepřek – Breite, Houska (82. Greššák) – Hála, Chytil (71. Falta), Pablo – Juliš (77. Daněk). Trenér: Radoslav Látal.

Jablonec: Hanuš – Holík, Plechatý, Jugas, Krob – Považanec, Hämäläinen (81. Pilík) – Matoušek (61. Pleštil), Kubista, Sýkora – Doležal (69. Chramosta). Trenér: Petr Rada.