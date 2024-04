Ani po změně trenéra na lavičce Sigmy Olomouc nepřichází příliš výsledkové zlepšení. Poté, co Jiří Saňák nahradil Václava Jílka, uhráli Hanáci ve čtyřech zápasech čtyři body. Jsou však už šest bodů od nejlepší šestky a jen tři body od skupiny o udržení. Celkově ani atmosféra okolo olomouckého klubu není ideální. „Na koho to nedoléhá, je borec,“ řekl Jiří Saňák.

Jak moc jste si zkomplikovali boj o šestku?

Jsme dole jako klub, jsme dole jako tým. Trápíme se, nedaří se nám, ale jedině společně se z toho můžeme dostat. Když se daří, umí mluvit, pracovat a dávat góly každý. Sbírá to ovoce. Ale, když se nedaří a situace je zoufalá a tristní, je to těžší. Musí zabrat každý z nás, každý musíme přidat pod kotel.

Co se vám honilo hlavou, když vás diváci vyprovázel po utkání s Pardubicemi ze hřiště pískotem?

Byl jsem naštvanej, protože v tomhle se nepracuje nikomu dobře. Nebo nepracuje. To je těžký slovo. Nehraje fotbal, který je zábava, kultura. Hnus, pro mě hnus fialovej. Jako co mám k tomu říct? Asi tohle jsem asi cítil, Není to asi příjemné pro nikoho.

Jak celkově kabina vnímá tu situaci okolo klubu? Doléhá to nějak na hráče?

Na koho to nedoléhá, tak je borec. Situace je nepříjemná. Absolutně mimo. Nějak jsme hráli první poločas, ale druhý jsme relativně zlepšili, ale stejně tam není fandění. Je tam něco proti, a to určitě nepřidává. Do hlavy vám to vstoupí a mě to trápí. Tohle nikam nevede. Kéž by to někdo dokázal rychle vyřešit.

Co nejvíc potřebujete změnit do těch dalších utkání.

To kdybych věděl od stolu, tak půjdu trénovat rovnou Liverpool. Jediné, co můžeme, je podívat se každý pravdě do očía říct si, hele, stojí to za prd. Je to asi málo, musíme zabrat- Náš úkol je inspirovat a motivovat neustále hráče. Neznám jiný recept než tenhle.

Jan Vodháněl nasbíral jako ofenzivní hráč osm žlutých karet, některé byly zbytečné, plus teď zbytečnou červenou v Mladé Boleslavi. Jak s ním budete pracovat, aby tohle odboural?

Budu žádat peníze. Se*u na to. Pardon. Jako co? Co mám říkat? Prostě to je, jako když uděláte zmetek v práci. Když to řeknu takhle, nevidím nic jiného. Ale samozřejmě, tohle se mi vrátí, že jo? Protože šahat na peníze nemůžu z pozice trenéra. Dlouhodobě chci pracovat s mančaftem, který si uvědomuje, že je to týmová hra a nebude tam jen vlastní ego. Pokud to takhle bude pokračovat dál a já tady budu, tak tady nebude ten hráč, když se to bude opakovat. Nebudu ho chtít, nebudu ho stavět. To je jediný, co já můžu udělat. Já chci hráče, kteří si uvědomují, co je týmová týmová hra, že to nejde řešit egem. Chápeme určitý emoce, ale… Řešili jsme to interně a mnoho karet bylo zbytečných a teď nás to doběhlo, což mě štve.

Místo potrestaných hráčů naskočili poprvé v základu František Matys a Štěpán Langer. Jak je hodnotíte?

Předvedli, co jsem čekal. Jsou to poctiví kluci. Na Františka Matyse jako obránce dolehla možná trošku tíha rozehrávky. V prvním poločase byla naše nabídka slabá a mohlo to vypadat, že některé balony zbytečně nakopnul. Celkově ale bojuje o svoji pozici. Štěpán potvrdil to, co jsme do něj vkládali. Pracujeme s ním, aby hrál ještě víc do pokutového území a víc do něj chodil. Celkově si odehráli svoje.